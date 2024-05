Höpfingen. (adb) Wer Rockmusik liebt, sollte sich den 22. Juni in seinem Kalender markieren: An diesem Samstag veranstaltet die FGH70 "Höpfemer Schnapsbrenner" das "Meet the Heat"-Festival am Höpfinger Mantelsgraben. "Mit dabei sind sechs Bands, die sowohl lokal wie auch überregional bereits viele Events musikalisch umrahmt haben und ihr Handwerk verstehen. Der Funke zum Publikum wird schnell überspringen", zeigt sich Sven Dargatz im RNZ-Gespräch überzeugt. Er steht stellvertretend für mehr als 100 Helfer aus dem Bereich der Aktiven und Freunde der FG sowie des Musikvereins.

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: "Wie so oft kam einigen Aktiven der Gedanke in gemütlicher Runde am Sonntag des letzten Schlachtfestes. Da viele von uns mit Rock großgeworden sind, kam uns die Idee, im Rahmen des nächsten Schlachtfests ein Festival zu veranstalten", erinnert sich Dargatz. Just damals nahmen die Planungen ihren Lauf: "Es wurde sofort damit begonnen, gezielt Bands anzusprechen, da sie in der schönen Jahreszeit meistens viele Auftritte haben", fährt er fort.

Auch der Name war relativ schnell – genauer gesagt binnen drei Stunden – kreiert: "Wir wollten einen Namen, der nett klingt, einfach und unkompliziert ist, der aber nichts mit Schlachten oder Fleisch zu tun hat. Die Musik ist für alle – jeder darf sich eingeladen und keiner soll sich ausgegrenzt fühlen. Wir wollten es auch nicht einfach als Rock- oder Metal-Festival bezeichnen, weil wir verschiedene Geschmäcker bedienen wollen. Irgendwann sind wir auf ,Meet the Heat‘ gekommen. Der Name soll aussagen, dass es heiß hergeht: Open Air, super Wetter und Sonnenschein. Wer will, bekommt was Heißes vom Grill – und ansonsten sorgen die Bands mit ihrer Musik für die Hitze und heizen dem Publikum mit einem einmaligen Mix aus Classic Rock und Party Rock bis hin zu Hard Rock und Metal ein", merkt Sven Dargatz an. Ziel der FGH70 ist es zudem, lokalen Bands eine Bühne zu geben.

Konkret beteiligt sind die "Rat-6-PAGS" aus dem Raum Külsheim – hervorgegangen aus einer Schüler-Band – mit ihrer Mischung aus Pop-Rock und Punk, die weithin bekannten "Thrashflegel" aus Hardheim mit knackiger Rock-Musik der Bereiche Alternative, Metal, Punk sowie Hard Rock (auch bekannt als "Ratatat"), die Metal-Coverband "GritZone" mit bekannten Klassikern und unkaputtbaren Perlen des Metal sowie des Hard Rocks, die Formation "Free Daze" aus Osterburken und der Region – durch ihre große Bandbreite inklusive Ausflügen in Reggae, Soul und Hardrock in ganz Süddeutschland bekannt, "RockIt" als weitere lokale Größe mit gekonnter Publikumseinbindung in die Show und einem zum Singen, Tanzen und Springen einladenden Mix aus Rock-Klassikern und angesagten Party-Krachern für Jung und Alt sowie – zu guter Letzt – "Legend": Hier feiern fünf sehr erfahrene und live erprobte Musiker ihr Bühnen-Debüt in der aktuellen Besetzung. "Die Musiker sind aber bei weitem keine Unbekannten. Die Band rund um Sänger Dietmar 'Didi' Schell setzt sich aus sehr bekannten und bühnenerfahrenen Musikern zusammen, die schon mit vielen anderen großen Bands aus der Cover- sowie Profi-Musikszene unterwegs waren oder noch sind", lässt Sven Dargatz erfreut wissen.

So kann man sich auf beste Unterhaltung freuen, deren Präsentation in mehrfacher Hinsicht alles außer gewöhnlich ist: "Meet the Heat" ist als Familienfest geplant. "Willkommen sind alle, die Rock lieben – egal welchen Alters. Wir haben uns daher entschlossen, dass Kinder bis zwölf Jahre freien Eintritt haben. So wollen wir den Familien ermöglichen, einen Tag mit Headbangen und guter Musik zu verbringen – einzig der Gehörschutz muss dabei sein!", empfiehlt Sven Dargatz.

Eine weitere Besonderheit ist die örtliche Lage "mitten im Ort". Geparkt werden kann auf dem Festplatz an der Obst- und Festhalle in unmittelbarer Nähe. "Jetzt hoffen wir natürlich auf einen tollen Tag bei hoffentlich noch schönerem Wetter ebenso wie auf abwechslungsreichen Rock und Metal – serviert in gewohnter Weise von den ,Schnapsbrennern‘. Am Sonntag gibt es für alle Langschläfer natürlich die Möglichkeit, das Schlachtfest für eine Stärkung zu besuchen!", erklärt Dargatz und verweist auf den Zukunftsgedanken: "Diese Kombination einzigartiger Live-Bands wird es in dieser Form vielleicht nicht so schnell wieder geben. Aber wenn es nach uns geht, soll ,Meet The Heat‘ natürlich keine Eintagsfliege bleiben!"

Ort des Geschehens

Info: "Meet The Heat" findet am Samstag, 22. Juni, als Open-Air-Festival am Manteslgraben statt. Einlass ist um 14 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Als Veranstalter sorgt die FGH70 "Höpfemer Schnapsbrenner" für das leibliche Wohl. Die Ticket-Anzahl ist begrenzt: Karten gibt es unter fgh70.ticket.io.