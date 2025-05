Höpfingen. (jam) Zusätzlich zur Bedarfsampel am Netto-Markt erhält die Höpfinger Ortsdurchfahrt eine weitere "Fußgängerlichtsignalanlage". Das teilt die Gemeinde in den sozialen Medien mit. Die Tiefbauarbeiten für die Ampel, die den Fußgängerüberweg vor dem Rathaus ersetzen soll, beginnen bereits am Montag, 26. Mai.

Abschnittsweise müssen dafür die Gehwege voll gesperrt werden. Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass die Bundesstraße B27 halbseitig gesperrt wird. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die angrenzenden Bushaltestellen werden für die Dauer der Bauarbeiten örtlich verlegt. Bis 6. Juni sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein, heißt es aus dem Rathaus. Die Bauleitung hat der Fachdienst Straßen des Landratsamts, die Kosten trägt der Bund.