Osterburken. (F) Es ist wieder Normalität im Histotainmentpark "Adventon" eingekehrt. Dies konnte man am Wochenende beim Wikingerfest sehen. Dieses findet alljährlich am dritten Septemberwochenende in Mittelalterpark statt. Hierbei werden das Leben und der Alltag des Frühmittelalters nachempfunden und für die Besucher, die auch dieses Jahr wieder zahlreich gekommen waren, anschaulich dargestellt. Die Stimmung war auch unter den Akteuren bestens.

Lagergruppen aus ganz Deutschland zeigten historisches Handwerk. Foto: Helmut Frodl

An den verschiedenen Autokennzeichen auf dem Parkplatz konnte man sehen, dass die Wikingerfans teilweise eine lange Anfahrt auf sich genommen haben. Viele Lagerzelte waren aufgebaut, und zahlreiche Händler boten ihre Waren an. Außerdem belebten die Handwerker und die Mitglieder des Fördervereins den Park mit verschiedenen Aktionen, indem sie zum Beispiel mittelalterliche Speisen kochten. Beim Betreten des Markts kam den Besuchern schon die Hexe Walburga entgegen, und auf der Bühne im Innenhof spielte die Gruppe "Poeta Magica".

Ein erster Anziehungspunkt war der am Eingang stehende Essensstand von "Belinas Koek", die am offenen Feuer frühmittelalterliche Kochkunst zelebrierte: Neben einem schmackhaften Eintopf gab es geräucherte Forellen, wobei ihr Räucherofen mächtig qualmte.

Beim Durchgang durch den Park wurde den Besuchern viel geboten. Die Lagergruppen, die aus ganz Deutschland angereist waren, zeigten jede Menge historisches Handwerk in der "Hauptstraße" des Parks. So war eine Gruppe aus dem Raum Künzelsau dabei, die Außenwände ihres in Bau befindlichen Holzhauses mit Lehm zu verputzen. Im vergangenen Jahr hatten sie dort das Dach noch gedeckt. Hier soll einmal ein Bronzeguss und Goldschmiedehaus entstehen. Im Nachbarhaus wurde am Dach gearbeitet.

An den zahlreichen Marktständen boten die Händler Gewandungen, Tuche, Leder und Töpferwaren sowie Beinschnitzereien und Schaukampfwaffen an.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Schaukämpfe der "Wikinger" auf der Festwiese im Park, die sich entsprechend viele Besucher ansahen. Armin Lang, einer der Kämpfer aus dem schwäbischen Albstadt, sowie "Oberwikinger" Markus erläuterten den Besuchern die verschiedenen Waffen wie Schwerter, Beile und zur Abwehr die großen Holzschilde.

Die Schaukämpfer traten dann einzeln oder in Gruppen gegeneinander an. Die Hitze machte ihnen in ihren Gewändern und Rüstungen allerdings einiges zu schaffen, so dass es während der einstündigen Aufführungen öfter mal eine Trinkpause gab. Die Akteure erhielten viel Beifall und kehrten sichtlich abgekämpft in ihre Feldlager zurück. Der Tag klang dann mit einem fröhlichen Met-Trinken am Lagerfeuer aus.

Auch die kleinen Besucher hatten viel Spaß. Foto: Helmut Frodl

Am Sonntag wurde das Programm wiederholt, erneut kamen viele Besucher, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Auch für das leibliche Wohl war an beiden Tagen gesorgt: Da gab es unter anderem Bratwürste und französische Gerichte, aber auch Käsespätzle sowie Kaffee und Kuchen. An "Heiners kleiner Schänke" konnte man verschiedene Sorten des schmackhaften Honigweins verkosten.

Die Siedler waren mit dem "Wikingerfest" überaus zufrieden und freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung im "Adventon", wenn am 14. und 15. Oktober das Herbstfest und die "Große Schlacht" stattfinden.