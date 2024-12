Hirschhorn. (zg) Große Verärgerung in der Stadtverwaltung und beim Ordnungsamt: Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 4. und 6. Dezember am Langholzplatz zwischen Hirschhorn und Langenthal insgesamt elf alte Autoreifen abgeladen. Nun werden Zeugen gesucht, um die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen zu können.

"Die unsachgemäße und verbotene Entsorgung von Abfällen belastet nicht nur die Umwelt, sondern verursacht auch Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen", heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Sollte ermittelt werden können, wer diese Verschmutzung verursacht hat, drohen ihm oder ihr neben der Übernahme der Entsorgungskosten auch ein Bußgeld.

Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter per E-Mail an ordnungsamt@hirschhorn.de zu wenden.