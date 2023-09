Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Das geplante Lichterfest lädt geradezu zum Wortspiel ein: Es soll das "Highlight" der vielen Aktionen von der Rathauskunst über Vorträge bis zum Festakt im Jubiläumsjahr werden. Am 23. und 24. September sollen sich die Bürger Hirschhorns und ihre Gäste von nah und fern auf ein Spektakel mit vielen Überraschungen einlassen, über das die Koordinatoren Katrin Meidinger, Claus Schäfer und Martin Hölz gut gelaunt und zuversichtlich plaudern, aber dabei wenig verraten möchten. Nur eines sei sicher: Es wird leuchten – und dies, so hoffen die Hauptplaner jedenfalls, noch lange und weit über den Horizont Hirschhorns hinaus!

Viel Arbeit und noch mehr Herzblut von Katrin Meidinger, Claus Schäfer, Martin Hölz (v.l.) und weiteren Akteuren stecken in den Vorbereitungen zum Lichterfest. Foto: Carmen Oesterreich

So wird ein interessanter Bogen von der Geschichte der Gründung der Stadt im Jahre 773 in Ersheim bis in die Zukunft geschlagen – oder soll man sagen: erleuchtet? Dorthin, wo die Kinder und Kindeskinder eines Tages eine große Rolle spielen werden.

Um ihre Bedeutung für Hirschhorn besonders hervorzuheben, werden sie am Samstag um 15 Uhr das Lichterfest mit einer Musikaufführung auf der Bühne des Chateau-Landon-Platzes eröffnen. Die Kindergärten GerneGroß und Entdeckerwelt arbeiten eifrig daran. Zudem schaffen die Erzieherinnen mit den Kindern aller Altersgruppen Kunstwerke, die ab 20. September in der Mark-Twain-Stube im Rathaus zu sehen sind und Sonntag von 14 bis 16 Uhr versteigert werden. Der Erlös, so betont Meidinger, kommt uneingeschränkt den Kindergärten und der Neckar-Schule zugute.

"Es soll ein Lichterfest werden, bei dem sich jeder willkommen fühlt", sagt Meidinger. Die Angebote für Familien ziehen sich über den ganzen Tag hin, neben den Essen- und Getränke-Ständen sind die Renner das Bootfahren mit der DLRG und ein historisches Kampfhûs-Lager mit Tanzworkshop und Fechtschule.

Den Auftritt der Katholischen Kirchenmusik löst ab 17 Uhr Carsten Best mit seiner Live-Musik ab. Fahnenschwinger, Trommler, Lichterbilder, und Musik am Wolfenacker sowie eine Fechtshow führen dann langsam in die Dunkelheit und zum Überraschungsevent hin. Aus Rücksicht auf die Kinder beginnt dieses um 20.15 Uhr, ein großes Feuerwerk ist ab 20.45 Uhr geplant und eine Feuershow ab 21 Uhr. Dann klingt der Abend bei hoffentlich schönem Wetter bis 23 Uhr mit Live-Musik aus.

"Wir haben immer darauf geachtet, dass die Akteure aus dem Ort kommen, denn es soll ein Fest von und für Hirschhorn sein", sagt Claus Schäfer, der Logo und Plakate entworfen hat. Dies wird auch am Sonntag deutlich, wenn die Gesangsvereine ihren großen Auftritt haben. Insgesamt bringen sich 30 Vereine und Organisationen mit ihren Ideen und "Live-Acts" ein.

Die Pfarrer gestalten am Sonntag ab 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst vom Schiff der Familie Bell aus. All dies vorzubereiten war ein langer, arbeitsamer Weg. Bereits im Juli 2022 traf sich zum ersten Mal eine "Arbeitskommission" aus Kommunalpolitikern, Vereinsmitgliedern und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Um die Ideen zu koordinieren, haben sich drei Arbeitsgruppen herauskristallisiert, zum Lichterfest, zur ´Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und zur Kunst.

Für die drei Gesprächspartner ist das gesamte Jubiläumsjahr und besonders dieses Lichterfest jetzt schon gut gelaufen. "Erst dachte man, dass man alles alleine stemmen müsse, aber mit der Zeit haben alle gemerkt, wie viel einfacher es im Miteinander ist. Die Vereine waren füreinander da, handelten dynamisch und haben die Gemeinschaft in Hirschhorn enorm gestärkt", sagt Meidinger.

Hölz freut sich darüber, dass sich hierdurch "Menschen gefunden haben, die sich sonst nie so begegnet wären". Auch wenn sich das Fest auf den Chateau-Landon-Platz und den Wolfenacker bis runter zum Neckar konzentriert, sind auch in der Altstadt alle aktiv mit ins Boot genommen worden. So soll es dort spezielle, auch historische Gerichte zu 12,50 Euro geben.

Man sollte sich überraschen lassen, besonders von dem Event, zu dem nichts verraten wird. Offen sein fürs Fest, und in Zukunft auch weiterhin für die Hirschhorner Gemeinschaft, die so schön zusammengewachsen ist. Für dieses Festjahr haben sich laut der drei Koordinatoren so viele Menschen ehrenamtlich engagiert, beim Vorbereiten des "Überraschungs-Events" sei "so viel Liebe" mit im Spiel gewesen, dass alles – "zwischenmenschlich" – ohnehin schon gut geworden ist.