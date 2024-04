Hirschhorn. (A.M.) Am Samstag, 20. April, wird um 18 Uhr an der Slipanlage in Hirschhorn die Saison auf der Kulturfähre "Frischling" eröffnet. Zum Auftakt spielt das Duo Lagerfeld aus Heidelberg. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gesammelt. Eine Anmeldung per E-Mail ist zu empfehlen unter eventiversum@web.de.

Das Duo Lagerfeld sind David Joepgen und Stefan Lindenau (Kontrabass/Gesang und Gitarre/Gesang) Sie präsentieren in ihrem Programm bekannte Jazzstandards in ihrer Ursprungsform: Als Songs – mit eigens ins Deutsche übertragenen Texten.

Im Fokus stehen neben dem Sound vor allem die Geschichten der Lieder, die das Duo neu entdeckt und erzählt. Mit "Lagerfeld" assoziieren Menschen kosmopolitischen, kreativen, leicht übergeschnappten – aber intelligenten Stil.

In dieser Art interpretiert und zitiert das Duo Lagerfeld seine Songs: "Alte Kleider in neuem Gewand" heißt das Motto. Hinzu reiht sich der Wortwitz eigener Stücke nahtlos ein zwischen die Klassiker alter und neuer Schule.