Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Die Wehrbrücke in Hirschhorn bleibt Dauerbaustelle: Die Verbindung zwischen Hirschhorn und Ersheim wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2025 für Kraftfahrzeuge überwiegend gesperrt sein. Bei einem Vor-Ort-Termin informierten Vertreter der am Bau beteiligten Bürgermeister Martin Hölz und Magistratsmitglieder. Eine Bürger-Informationsveranstaltung zu diesem Großprojekt soll es am 18. Oktober im Bürgersaal geben.

"Der erhöhte Sanierungsbedarf an den statisch relevanten Bauteilen der Brückenkonstruktion sowie die Herstellung von notwendigen Sonderbauteilen führen zu einer weiteren Verzögerung bei der grundhaften Instandsetzung der Wehrbrücke im Zuge der Kreisstraße K38 in Hirschhorn", erklärte Pressesprecher Jochen Vogel von Hessen Mobil auf der Baustelle.

Andreas Kördel zeigt eine Sonderanfertigung für die Wehrbrücke. Foto: Marcus Deschner

Er sowie Arno Krämer vom Fachdezernat Bau Südhessen und Projektleiter Andreas Körbel gaben Einblicke in die vom Kreis Bergstraße durchgeführte Maßnahme und nannten Gründe für die weitere Verzögerung. Dabei taten Vertreter der Stadt ihren Unmut darüber kund.

Seit Juli 2022 ist das Bauwerk für Kraftfahrzeuge jeglicher Art dicht. Wer nach Ersheim oder von dort in die umgekehrte Richtung will, muss den langen Umweg über Moosbrunn nehmen. Lediglich für Anwohner gibt’s eine provisorische Notzufahrt über die Krautlache und Brentanostraße, was bei den dort Wohnenden für teils erheblichen Ärger sorgt.

Immer wieder wurden von Hessen Mobil neue Fristen für das Bauende genannt. Die bestehende Vollsperrung hätte schon im Frühjahr aufgehoben werden sollen, doch dann nannte man diesen September.

Der nun vorgestellte "Fahrplan" sieht eine Vollsperrung bis zunächst Dezember vor. Da im Winter witterungsbedingt verschiedene Arbeiten nicht möglich sind, kann die Brücke mit Ampelregelung halbseitig für den Verkehr freigegeben werden. Voraussichtlich ab April 2024 erfolgt dann eine weitere Vollsperrung bis Ende Dezember 2024.

Danach kann die Verbindung wieder halbseitig freigegeben werden. Weitere zehn Wochen Vollsperrung sind dann im Frühjahr 2025 eingeplant, weil die Fahrbahn auf der Brücke noch gemacht werden muss. Im April 2025 soll die Wehrbrücke dann endgültig komplett saniert sein und wieder für den Verkehr freigegeben werden können.

Die als genietete Stahlkonstruktion erbaute Wehrbrücke stammt von Anfang der Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts und wurde im Zuge des Baus der Neckarstaustufe errichtet. 1979/1980 erfolgten Umbau und Erweiterung. Die Konstruktion setzt sich aus zwei Teilbrücken zusammen, nämlich der zweifeldrigen Schleusenbrücke auf Ersheimer Seite und der namensgebenden dreifeldrigen Wehrbrücke auf Hirschhorner Seite.

Wie bereits mehrfach in dieser Zeitung berichtet, weist die Wehrbrücke sichtbare Korrosionsschäden an der Überbaukonstruktion auf. Erhebliche Mängel sind auch an den Verstärkungsblechen der Längsträgeruntergurte zutage getreten.

Im Verlauf der Sanierungsarbeiten kamen laut Angaben der Fachleute weitere Mängel ans Licht, für deren korrekte Beseitigung die längere Sperrung unumgänglich sei. Beispielsweise Schäden an der Entwässerung. Man verfüge zwar über Pläne des Bauwerks, sagte Arno Krämer. Aber die stimmten nicht immer mit dem auf der Baustelle Sichtbaren überein.

Daraus ergäben sich "Zwangspunkte, die man nicht ändern kann". Auch müsse man manche Ersatzteile eigens für diese Brücke anfertigen lassen, ergänzte Andreas Körbel und zeigte eine überdimensional große Schraube: "Die kriegen Sie nicht über Nacht bei Amazon."

"Warum haben Sie über eventuelle Schwierigkeiten nicht schon in der ersten Bürgerversammlung informiert?", fragte Jürgen Berdel (Profil). "Sie haben doch bestimmt schon andere solche Brücken saniert." Das verneinte Jochen Vogel, denn das Hirschhorner Bauwerk sei denkmalgeschützt und einzigartig. Man könne es auch nicht abreißen und durch eine neue Brücke ersetzen.

Wie realistisch die Termine nun seien, fragte Harald Heiß (CDU). Alle relevanten Teile seien da und weitere Schäden nicht zu erwarten, beruhigte Andreas Körbel. Denn niemand wolle "eine möglichst lange Baustelle haben".