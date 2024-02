Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Mit der Finanzwirtschaft im aktuellen Haushaltsjahr wird sich der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss (HFSA) in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 29. Februar, 19 Uhr, in der Mark-Twain-Stube des Rathauses in Hirschhorn auseinandersetzen. Die Finanzlage der Stadt ist extrem angespannt, in weiten Teilen ist der Haushaltsplan 2024