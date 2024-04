Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. In Hirschhorn war es am Donnerstag Fluch und Segen zugleich, dass die Hainbrunner Straße gerade unter Vollsperrung saniert wird. Autofahrer werden durch die Hammergasse umgeleitet, und nur so entdeckten sie am frühen Morgen ein Feuer am Edeka-Markt und alarmierten die Feuerwehr. Ein Mitarbeiter der angrenzenden Textilfärberei bemerkte seinerseits Feuergeruch, dann Flammen und schlug ebenfalls Alarm. Um 5.22 Uhr erreichte Stadtbranddirektor Daniel Pfisterer die Meldung "Vollbrand einer Werkhalle". Manchen seiner Feuerwehrleute, die in der Nähe wohnen, fuhr da schon ein Schreck durch die Glieder: "Wir dachten, der Edeka brennt."

Die Anfahrt zum Einsatzort war für die großen Löschfahrzüge wegen der Straßensperrung äußerst schwierig. Sie löschten mit Wasser aus vollen Rohren von der Hammergasse aus und auf der anderen Seite vom Dach des Fabrikverkaufsraums der Textilfärberei. Zum Glück stand tatsächlich nur eine seit zwei Jahren nicht mehr genutzte Halle in Flammen.

Pfisterer hatte neben seinen eigenen Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Hirschhorn und Langenthal noch die Feuerwehren Eberbach, Neckarsteinach und einen Einsatzleiterwagen des Kreises Bergstraße alarmiert. Zusammen konnten die rund 150 Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf den angrenzenden Edeka-Markt übergriffen. Auch Polizei, DLRG und Deutsches Rotes Kreuz eilten herbei – alle sind froh, dass niemand verletzt worden ist.

"Wegen der starken Rauchentwicklung haben wir die Bevölkerung über Katwarn und verschiedene Medien gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", sagt Pfisterer vor Ort. Er ist erleichtert, dass nach einer Gefahrstoffmessung keine schädlichen Schadstoffe in der Luft festgestellt worden sind. Selbst am späten Vormittag steigen noch weiße Rauchwolken in die Luft. Vor der Halle lagerte viel – mittlerweile durchfeuchtete – Kartonage der Textilfärberei, die sich immer wieder entzündet. Die Wehr bleibt wachsam.

"Es gibt Schöneres, als morgens so geweckt zu werden", ist Edeka-Marktbetreiber Oliver Arlt entsetzt. "Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können. Jetzt muss erst ein Gutachter kommen und prüfen, welche Waren durch Gase, Ruß und Asche verdorben sind", sagt er. Seine Mitarbeiter hatten ihn angerufen und über den Brand informiert.

Für die Bevölkerung, zumindest die immobile, sei es verheerend, dass das einzige Lebensmittelgeschäft in der Kernstadt nun erst einmal geschlossen bleibe. Das "schockte" nicht nur eine ältere Dame, die sich zielstrebig mit ihrem Rollator auf die Eingangstür des Geschäfts zubewegte.

"Meine 25 Mitarbeiter sind jetzt im Urlaub, natürlich unfreiwillig", sagt Michael Thierling, Inhaber der Textilfärberei Hirschhorn GmbH, bitter: " Hier arbeitet heute keiner. Wie das weitergeht, muss man sehen." Er erklärt, dass das Grundstück zwei Eigentümern gehöre, zu 65 Prozent der Textilfärberei, zu 35 Prozent einem weiteren Eigentümer, der in der nun abgebrannten Werkhalle "bis vor zwei Jahren noch Stapler repariert hat".

Wie das Feuer entstanden sein könnte, darüber will Thierling nicht spekulieren. "Vor einem Jahr hat es schon mal Schwierigkeiten mit Jugendlichen gegeben", überlegt er, "aber nachdem dort eine Kamera angebracht worden ist, ist Ruhe". Ob es Videoaufzeichnungen gebe, wisse er noch nicht: "Die Kamera ist weg, nur noch ein geschmolzener Klumpen." Der Unternehmer fürchtet einen Schaden von "über den Daumen zweieinhalb bis drei Millionen Euro".

"Aus allen Ritzen ist Qualm rausgekommen. Da können Sie nichts mehr verkaufen. Meine Versicherung hat zugesagt, dass sie sehr schnell einen Gutachter schicken wird", sagt Thierling.

Die Textilfärberei hat sich auf Garnfärberei und Garndruck im Topsegment spezialisiert. "Unsere hochwertige Wolle kommt aus Tasmanien, Nord- und Südamerika, aus Australien und Neuseeland. Auch die chemische Mischung mit Kaschmir, Alpaka, Seide und so weiter ist auf einem Toplevel", sagt Thierling. Die Handstrickgarne sorgten seit der Corona-Pandemie für den höchsten Umsatz, zudem ist die Firma auch Zulieferer für die Strumpfindustrie.

Inzwischen ist Bauingenieur Carsten Toppel vom Technischen Hilfswerk in Lampertheim eingetroffen. Er kommt direkt von einem Brand in Birkenau, wo bereits in der Nacht eine Scheune in Brand geriet und die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Auch dort keine Verletzten, und dennoch kein erfreulicher Tag. Toppel und die Feuerwehrkollegen machen sich zügig an die Arbeit, begutachten das schon fast eingestürzte Dach und die geschmolzenen Stahlträger der Werkhalle, überlegen, wie und mit welchem Gerät sie, ohne Menschen zu gefährden, weiter vorgehen und den Bereich sichern.

Auf der ohnehin gesperrten Hainbrunner Straße machen sich Feuerwehr, DLRG und DRK bereit zum Rückzug. Das bedeutet: Schläuche aufrollen, Atemschutzmasken richten, benutzte Sauerstoffflaschen kennzeichnen, Kleidung wechseln und noch viel mehr.

Auf der Hammergasse hat sich der Verkehr wieder normalisiert. Wegen des Funkenflugs musste auch diese enge Straße vorübergehende gesperrt werden, zeitweise kam ab Brombacher Wasser keiner mehr nach Hirschhorn.

Update: Donnerstag, 11. April 2024, 18.37 Uhr

