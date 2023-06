B37 in Hirschhorn: An der Neckarschleife stürzen "täglich Gesteinsschollen herunter"

Derzeit seien die Anschlüsse in Hirschhorn, die normalerweise für jeden Haushalt mit 800 Euro zu Buche schlagen, noch kostenfrei. Buchen könne man diese bereits seit diesem Monat sowohl in den Telekom-Shops als auch bei Weyrauch-Repair im benachbarten Eberbach. Dort gebe es auch entsprechende Beratungen.

Er erinnerte daran, dass die Stadtverordnetenversammlung im Februar die Entscheidung dafür getroffen habe. Im März sei eine entsprechende Erklärung unterzeichnet worden. Mit dem künftigen Glasfaser-Internet erhalte man eine zukunftsweisende Infrastruktur für alle in der Stadt, betonte Hölz. Simone Remdisch ging auf das Vorhaben näher ein. Mit dem Glasfaser-Ausbau bekomme man nicht nur "kristallklare Fernsehbilder im Wohnzimmer", sondern auch einen Internetanschluss "in nie gekannter Stärke", hob sie hervor. Dadurch gewinne auch die Immobilie eine Wertsteigerung, die sie mit "fünf bis acht Prozent" bezifferte. Glasfaser sei viel leistungsfähiger als die Übertragung mittels Kupferkabel und DSL, könne somit weitaus höhere Datenmengen viel schneller übertragen. Und es sei viel weniger störanfällig als Kupfer. "Das ist ein neuer Standard für die digitale Grundversorgung", warb sie geradezu begeistert für das Angebot der Telekom.

Hirschhorn. (MD) Mit Riesenschritten nimmt Hirschhorn Kurs in Richtung Datenautobahn. Simone Remdisch, Regiomanagerin der Deutschen Telekom, erläuterte am Dienstagabend, 20. Juni, im Bürgersaal das Glasfaser-Projekt, das die Gesellschaft eigenwirtschaftlich, das heißt auf eigene Kosten und ohne Fremdmittel, in der Stadt durchführen will. Bürgermeister Martin Hölz begrüßte bei hochsommerlichen Temperaturen um die hundert Bürger.

Ein Mitarbeiter der Telekom erklärt die einzelnen Möglichkeiten für Hausanschlüsse. Foto: Marcus Deschner

Doch wie kommt die Datenautobahn zum Endverbraucher? Auch diese Frage wurden von Remdisch kompakt beantwortet. Das Glasfaserkabel wird unterirdisch durch Hirschhorn verlegt. Zunächst bis an die einzelne Grundstücksgrenze. Die Weiterleitung erfolgt dann durch ein Leerrohr bis ins jeweilige Gebäude. Telekom-Techniker installieren im Keller oder im Technikraum den Glasfaser-Hausanschluss. Von da aus wird die Leitung bis zum Modem geführt. Wobei es Unterschiede zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern gibt. Im Einfamilienhaus ist im Glasfaser-Hausanschluss die notwendige Glasfaser-Dose bereits integriert und wird in einem Umkreis von drei Metern zur Hauseinführung installiert. Daran kann man sein Glasfaser-Modem anschließen und dieses mit dem Router verbinden. Im Mehrfamilienhaus werden vom Keller- oder Technikraum aus die Glasfaser-Leitungen über Steigleitungen im Treppenhaus direkt bis in die Wohnung, für die ein Tarif beantragt wurde, gelegt. Für die übrigen Wohneinheiten ist die Verteilung der modernen Technik dann schon vorbereitet.

1720 Haushalte könnten in Hirschhorn mit Glasfaser-Anschluss versorgt werden. Mitte/Ende September dieses Jahres wolle man mit den Bauarbeiten dafür starten. Wo angefangen wird und welche einzelnen Ausbauabschnitte es gebe, werde man mit Bürgermeister Martin Hölz noch besprechen, so Remdisch. Wer angeschlossen sei, könne die Datenautobahn auch sofort nutzen und müsse nicht abwarten, bis der jeweilige Bauabschnitt abgeschlossen ist.

Die Preise für die Nutzung des Glasfasernetzes seien häufig identisch mit den bestehenden für die Kupfer-Versorgung, warb die Telekom-Regiomanagerin. Dabei komme es freilich auf die Leistungsfähigkeit der Verbindung an. Die Vermarktung für die Anschlüsse laufe bereits, Werber seien in der Stadt unterwegs. Die Gesellschaft informiere über das Projekt zusätzlich mit einem Infobus, der vom 4. bis 7. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Château-Landon-Platz stehe.

Etliche Fragen musste die Fachfrau anschließend beantworten. Beispielsweise die, ob die Telekom angeblich nur bei einer Beteiligung von 50 Prozent der Haushalte in Hirschhorn ausbaue. Das stimme nicht, versicherte Remdisch und wollte den Namen des Werbers wissen, der dies verbreitet hat.