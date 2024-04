Hirschhorn. (MD) In den letzten Zügen liegen die Arbeiten am Neubau der Eisenbahnüberführung an der Langenthaler Straße. Seit Juli vergangenen Jahres gibt es dort Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer, nachdem das 100 Jahre alte Vorgängerbauwerk abgerissen worden ist und man mit dem Neubau begann.

Der Hang dort ist nun bepflanzt, manche Sträucher grünen zaghaft. Für Bäume sind in Straßennähe Pflanzlöcher ausgehoben worden. Die Gehwege sind größtenteils gepflastert, verjüngen sich jedoch direkt unter dem Bauwerk auf beiden Straßenseiten wie ein Flaschenhals. An der Fahrbahn sind ebenfalls noch restliche Arbeiten zu erledigen.

Der Abzweig von und in Richtung Langenthal bleibt voraussichtlich bis zum 30. April gesperrt, teilte Ordnungsamtsleiterin Britta Kumpf mit. Verkehrsteilnehmer müssen solange noch den Umweg über die Hammergasse nehmen. Anschließend ist in dem Bereich Kumpf zufolge auch weiterhin noch teilweise mit halbseitigen Sperrungen zu rechnen.