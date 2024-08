Hirschhorn. (coe) Im Dachstuhl der Ersheimer Kapelle in Hirschhorn hat sich das Große Mausohr mit rund 800 Weibchen und fast genau so vielen Jungtieren eine Wochenstube eingerichtet. Förster Rüdiger Dehn von ForstBW möchte am Samstag, 17. August, während einer nächtlichen Fledermausexkursion über diese größte Fledermauskolonie Südhessens aufklären.

Wer dabei sein will, bringt am besten Decken oder eine Isomatte und Pullover mit, denn man kann diese interessanten Tiere gut vom Friedhof vor der Kirchenfassade aus beim Ausflug beobachten.

Treffpunkt ist um 21 Uhr am Parkplatz vor der Kapelle, Ende wird gegen 22.30 Uhr sein.