Hirschhorn. (coe) Was schrie denn da bloß so? Eine Anwohnerin an der Klostergasse spitzte an Heiligabend gehörig die Ohren. Kamen die "Hilfeschreie" von einer Ziege?

Kurzerhand machte sie sich auf die Suche und entdecke an einer nur einen Meter hohen Mauer der Burg Hirschhorn tatsächlich ein Tier. Es hatte sich im Efeu verfangen und kam aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Gestrüpp heraus. War es verletzt?

Da die Frau der Ziege nicht helfen konnte, wurde "die Feuerwehr Hirschhorn-Mitte um 17.44 Uhr zu einer Tierrettung im Bereich des Schlosses Hirschhorn alarmiert", wie Stadtbrandinspektor Daniel Pfisterer bestätigte. 17 Kameradinnen und Kameraden waren zum Einsatz gefahren, 13 wurden aktiv, "weil man weder von unten noch von oben direkt an die Ziege herankam".

Die Rettung erwies sich wegen des unwegsamen Geländes und der Treppen in der Dunkelheit als äußerst schwierig. Beim Transport einer notwendigen Leiter mussten sich die Personen gegenseitig sichern. Doch nach gut einer Stunde hatten sie es geschafft und freuten sich mit dem Besitzer der Ziege aus Heddesbach über die geglückte Rettung. Die Ziegen gehören zum alltäglichen Bild der Burg und springen gerne auf den Mauern herum, die ihnen eigentlich Grenzen setzen sollten.