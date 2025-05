Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Wie beim Breitbandausbau gibt es auch bei der Müllabfuhr das kostspielige Problem, dass ein kleiner überschreitender Grenzverkehr offensichtlich nicht möglich ist. So wird der Müll weder im badisch-hessischen Igelsbach noch in Ober-Hainbrunn (Oberzent) und den nur zehn betroffenen Häusern in Unter-Hainbrunn (Hirschhorn) von einem