Hirschhorn/Oberzent. (coe) Aus Anlass der 1250-Jahrfeier hat die Stadt Hirschhorn unter der Federführung des Vereins ‚Freunde der Hirschhorner Altstadt‘ für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, eine kulturelle Veranstaltung vorgesehen, die den Mitteltorturm als eines der ältesten Gebäude im Stadtzentrum in den Mittelpunkt des denkmal-pflegerischen Interesses stellt.

Der international bekannte Bildhauer Lutz Hellmuth aus Erfurt präsentiere mit seinen Skulpturen und Zeichnungen eine interessante Symbiose zwischen Architektur, Plastik und Zeichnung, kündigen den Organisatoren an. "Die Idee, einen Teil seiner Exponate in einem so alten Turm ausstellen und wirken zu lassen, hat ihn fasziniert", sagt auch Reiner Lange von den Freunden der Hirschhorner Altstadt.

"Bei einem Besuch in der Hirschhorner Altstadt und im Turm war er sowohl von der Stadt als auch von der Stimmung der Räume im Mitteltorturm begeistert." So ergänze die Ausstellung in wunderbarer Weise auch den Tag des offenen Denkmals, während dem der Mitteltorturm – anders als sonst – öffentlich zugänglich ist.

Bildhauer Lutz Hellmuth bei der Arbeit. Foto: privat

Hellmuth, der auch durch seine Skulptur für den Thüringer Landtag überregional wahrgenommen wird, zeigt einen Querschnitt seiner Arbeit anhand von Kleinplastiken und Zeichnungen. Der Bildhauer ist unter anderem auch Lehrbeauftragter an der weltbekannten Kunstschule ‚Bauhaus‘ in Weimar.

Die Vernissage findet am Tag des Denkmals an diesem Sonntag nach dem Gottesdienst um 12.30 Uhr im Mitteltorturm statt. Die Ausstellung ist bis Samstag, 23. September, zu sehen und endet um 14 Uhr mit einer Finissage. Der Eintritt ist frei.

Auch in Oberzent findet der Tag des offenen Denkmals statt. Dort orientiert man sich an dem diesjährigen Motto des von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisierten Tages "Talent Monument". Der Blick richtet sich auf außergewöhnliche Eigenschaften, die Denkmale ausmachen.

Das Museum der Oberzent, Brunnengasse 22 in Oberzent-Beerfelden, befindet sich in einem unmittelbar nach einem Stadtbrand 1810 wieder erbauten Haus. Seit 1992 wird es als Museum genutzt. Hier können die Besucher in die Vergangenheit eintauchen. Es zeigt unter anderem einen Kaufladen (um 1900), eine Schusterwerkstatt, eine Küche, die Textilverarbeitung, die Waldwirtschaft und eine Feldscheune mit landwirtschaftlichen Geräten. Das Museum ist am Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Mit der "Alten Pumpe" in Rothenberg präsentiert der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rothenberg von 11 bis 18 Uhr ein weiteres Denkmal. Zwei Wassermotoren bilden hier die Attraktion. Jeder Motor treibt eine dreizylindrige Pumpe an. Die alte Rothenberger Wasserversorgungsanlage liegt an der Landesstraße 3410 zwischen Rothenberg und Kortelshütte. Auch hier gibt es Führungen, Ansprechpartner ist Thomas Wilcke, Telefon (0 62 75) 10 27.

Ort des Geschehens

Zu guter Letzt präsentiert sich auch die Ehemalige Wallfahrtskirche in Oberzent-Schöllenbach, Weißenbörner Weg 2. Sie wurde 1465 eingeweiht und entwickelte sich als Quellkirche zu einer viel besuchten Marien-Wallfahrtsstätte. Infos dazu und zu weiteren Sehenswürdigen gibt es auf der Homepage www.stadt-oberzent.de.