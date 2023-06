Hirschhorn. (coe) Die Quellen am Campingplatz in Hirschhorn liefern das Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger der Landstadt. Bereits seit dem vergangenen Winter fließt aus ihnen immer weniger Wasser. Dies bereitet der Stadtverwaltung große Sorge, denn die Schüttung deckt nach deren Angaben nur noch "ungefähr den Tagesbedarf von Hirschhorn".

Im Februar seien bei einer Kamera-Befahrung "der beiden Quellsammelstränge 1 und 2 und in den Sickersträngen" Wurzeleinwüchse und Ablagerungen gefunden worden. Deshalb ist nun eine Brunnenspülfirma beauftragt worden, die Wurzeln und Ablagerungen in den Sickerleitungen durch eine Hochdruckspülung und zusätzlich mechanisch zu entfernen.

Die Sickerstränge müssen dafür jedoch zwei Tage lang außer Betrieb sein. Um die Gefahr akuten Wassermangels zu vermeiden, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, schnellstmöglich zu handeln. Folgende Vorgehensweise ist mit dem Gesundheitsamt in Heppenheim abgestimmt worden: Am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Juni, ist geplant, die Sickerstränge abzustellen und zu reinigen.

Das bedeutet, dass von kommendem Dienstag ab 7 Uhr bis Mittwoch, Ende der notwendigen Arbeiten, die Trinkwassergewinnung in Hirschhorn massiv eingeschränkt sein wird. In dieser Zeit ist nur noch die Quellschüttung aus dem Stollen sowie ein kleiner Überlauf aus Langenthal in Betrieb. In den Hochbehältern sind etwa 1250 Kubikmeter Wasser gespeichert, was bei sorgsamem Gebrauch für etwa zwei Tage ausreichen sollte.

Die Stadtverwaltung bittet darum, an den genannten Tagen beim Einsparen von Wasser mitzuwirken. In dieser Zeit dürfen keine Pools gefüllt oder Gärten bewässert werden, da das knappe Trinkwasser sonst nicht ausreichen könnte