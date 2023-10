Schweinberg/Dortmund. (adb) Vor Kurzem erlebte der FC Schweinberg einen besonderen Samstagsausflug. Im Rahmen des Gewinnspiels im Jahr 2019, das dem FCS ein Heimspiel gegen die Profis von Borussia Dortmund beschert hatte, durften sich die Schweinberger außerdem auf einen erlebnisreichen Tag in der Schaltzentrale des BVB freuen.

Bereits um 6 Uhr morgens ging die Reise mit über 50 Teilnehmern in den Ruhrpott los, denn ein vielversprechendes Programm ließ auf sich warten. Nach Eintreffen an der Geschäftsstelle des BVB fuhren zur Überraschung zwei Mannschaftsbusse von Borussia Dortmund vor. Die Teilnehmer wurden in die Welt der Profis versetzt und mit den Bussen über Umwege zum Signal-Iduna-Park chauffiert.

Passanten am Straßenrand und vor dem Stadion winkten eifrig zu und schossen aufgeregt Fotos, ganz zur Freude der Schweinberger Fußballfreunde, die begeistert hinter den verdunkelten Scheiben der Mannschaftsbusse den Moment genossen.

Nach Einfahrt in den Mannschaftsbereich des Stadions wurde die Ausflugsgruppe zu einer Stadionerlebnisführung der besonderen Art begrüßt. Der Spielerbereich im Stadion wurde bereits für das Heimspiel vorbereitet. Und inmitten dieser heißen Phase erlebte die Gruppe eine leidenschaftlich geführte Tour durch sämtliche Bereiche. Besonders war sicherlich, den Spielertunnel zu durchschreiten, den Rasen aus nächster Nähe zu sehen, auf den Ersatzbänken der Profis Platz zu nehmen und auf der Südtribüne die La-Ola-Welle anzustimmen.

"Das heute mit dem FC Schweinberg erleben zu dürfen, ist besonders", betonte der Vorsitzende Andreas Michel. Sein Stellvertreter David Neuwirth fügte hinzu: "Für mich als großen BVB-Fan erfüllt sich nach 2019 ein weiterer Traum mit meinem FCS." Nach der Führung ging es zum Mittagessen in die Traditionsgaststätte "Rote Erde", wo das Management des BVB die Schweinberger empfing und sie mit BVB-Schals beschenkte.

Geschäftsführer und Marketingleiter Carsten Cramer sowie Stadionsprecher und Kultfigur Norbert "Nobby" Dickel ließen es sich nicht nehmen, mit den Schweinbergern ins Gespräch zu kommen. Wie 2019 beim unvergesslichen Jahrhundertspiel in Schweinberg spürte man trotz Profistatus und Popularität sofort Herzlichkeit und Bodenständigkeit.

Nach dem gemeinsamen Fototermin ging es dann Richtung Tribüne. Das Stadion füllte sich bei grandioser Stimmung und zunehmender Spannung. "You’ll Never Walk Alone" erklang es eindrucksvoll im voll besetzten Stadion, bevor es an diesem wunderschönen Fußballnachmittag reichlich Tore und einen 4:2-Sieg gegen Union Berlin zu sehen gab.