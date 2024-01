Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Applaus hört man in Gemeinderatssitzungen selten. In der Regel wird diskutiert, manchmal auch gestritten, solange, bis der beste Kompromiss gefunden ist. Am Montagabend waren sich aber alle einig – jedenfalls zu Beginn der ersten Haßmersheimer Gemeinderatssitzung im neuen Jahr.

Bevor man in die eigentliche Tagesordnung einstieg,