Von Rudolf Landauer

Haßmersheim. Die Farbe Blau dominierte an Pfingsten die Gemeinde Haßmersheim, vor allem, wenn man dem Neckar näher kam. Mitglieder des Technischen Hilfswerks zeigten in einer Großübung und beeindruckend gelungenen, präzisen Demonstration ihren hohen Ausbildungsstand. Im Akkord schlugen sie an nur einem Tag eine 120 Meter lange Brücke über den