Von Dorothea Damm



Hochhausen. Es war ein lang gehegter Wunsch der Gemeinderäte von Haßmersheim. Besonders die politischen Vertreter aus Hochhausen lagen Bürgermeister Christian Ernst schon lange in den Ohren und wünschten sich eine Sanierung des Gemeindeverbindungsweges zwischen Kälbertshausen und Hochhausen. "Das Schlagloch-Eldorado gibt es jetzt nicht mehr," freute sich Ernst dann, dass es jetzt endlich gelungen ist, die Sanierungsmaßnahmen aus dem eigenen Haushalt zu finanzieren.

Die Straße gehört fast vollständig der Gemeinde Haßmersheim. Zwar gibt es einen jährlichen Zuschuss für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, der vom Landkreis gezahlt wird, den Löwenanteil der 330.000 Euro teuren Baumaßnahme musste aber aus dem Haushalt der Neckargemeinde gestemmt werden. Die Straße verläuft genau da, wo sie bisher verlaufen ist, denn eine Neuvermessung hätte die Kosten weiter in die Höhe getrieben.

Dass am Ende alles so gut gelaufen ist, lag an Julia Hamm vom IfK-Ingenieurbüro aus Mosbach, die die Bauleitung für das Projekt schulterte. "Wir sind sehr zufrieden, dass auch die Entwässerung an den Straßenrändern und Banketten so gut geregelt werden konnte, da Starkregenereignisse immer häufiger vorkommen und das Wasser gerade in Hochhausen gut abfließen muss", betonte Ernst.

Band durch, erste Autos durch: Am Wochenende wurde der Gemeindeverbindungsweg zwischen Hochhausen und Kälbertshausen wieder freigegeben. Foto: Dorothea Damm

Auch die am Straßenrand verlaufenden Kabel konnten schnell gefunden und integriert werden. Das habe zwar auch alles etwas teurer gemacht, am Ende habe man aber alles gut umsetzen können. Auch große Maßnahmen im Forst konnten vor der Sanierung erledigt werden, sodass nicht gleich wieder schwere Forstarbeitsgeräte über die Straße rollen müssen.

Gern hätte man die Geschwindigkeit auf der schmalen Straße beschränkt. Fahrzeuge bis zu sechs Tonnen – ausgenommen ist der land- und forstwirtschaftliche Verkehr – dürfen die kleine Straße befahren. "Früher war es einfach schon wegen der schlechten Qualität des Belages unmöglich, hier zu rasen."

Die Sicht ist auf der kurvenreichen Straße eingeschränkt, oft könne man nur wenige Meter voraussehen und müsse jederzeit mit Gegenverkehr rechnen. Auch Wildwechsel sei auf der durch den Wald verlaufenden Strecke häufig. "Wer hier zu schnell fährt, der riskiert Unfälle."

Mit großer Freude schnitten die zahlreich anwesenden Gemeindevertreter gemeinsam das über die Straße gespannte Band durch, um die schon wartenden Fahrzeuge passieren zu lassen.

Auch Bürgermeister Walter Neff aus Hüffenhardt bedankte sich für die gelungene Arbeit. Bei den heißen Temperaturen betonte er mit einem Augenzwinkern: "Der Weg zum Schwimmbad in Hochhausen ist wieder frei."