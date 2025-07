Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Wie kommt der Lack in die Sprühdose? Und wie kommt er wieder raus? Ist Blau oder Gelb wertvoller? Warum sind Handys in den Produktionshallen strengstens verboten? Und was wird da eigentlich neu gebaut bei European Aerosols in Haßmersheim? Antworten auf diese und noch Dutzende Fragen mehr gab’s am Dienstag für 15 Abonnentinnen und