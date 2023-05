Haßmersheim. (pm/cao) Knapp 600 Millionen Euro Umsatz hat die Läpple Gruppe im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftet. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, entspricht das einer Steigerung von gut 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die zum Konzern gehörenden Tochterfirmen Fibro (98,6 Mio. Euro Umsatz, plus 5,12 Prozent) und FLT (46,1 Mio. Euro, plus 2,9 Prozent) mit Sitz in Haßmersheim steuerten einen nicht unerheblichen Teil zum Unternehmenserfolg bei.

Fibro Normalien positioniert sich neben dem Vertrieb von Normalien auch als Systemanbieter im Werkzeugbau und bietet vermehrt zusätzliche Dienstleistungen, wie zum Beispiel Logistik, als Komplettlösung an. Mit neuer Vertriebsstruktur und einer damit verbundenen engeren Ausrichtung am Markt will die Läpple Gruppe die Aktivitäten der Haßmersheimer Tochter mit 590 Mitarbeitenden in diesem Jahr global ausweiten. Die seit mehr als einem Jahr vakante Stelle des Geschäftsführers soll zum 1. Juli neu besetzt werden, wie Konzernsprecherin Bilke Schäffer auf RNZ-Anfrage mitteilte.

FLT konzentriert sich mit seinen 210 Mitarbeitenden auf den Wachstumsmarkt E-Mobilität. Hohe Kompetenzen im Bereich Virtual Engineering sollen die Kunden bei der Optimierung und Flexibilisierung ihrer Produktion unterstützen. Durch Forschungsprojekte wie mit der Hochschule Darmstadt oder dem Karlsruher Institut für Technologie erweitere man in Haßmersheim stetig das Know-how in der Automatisierung.

"Die Entwicklungen des aktuellen Geschäftsjahres schätzen wir aufgrund der geopolitischen Unwägbarkeiten als schwer absehbar ein", betont Stephan Itter, Sprecher des Vorstands der Läpple AG: "Wir fokussieren uns unabhängig davon auf unsere langfristigen Ziele und setzen auf die Stärkung unserer Agilität und Resilienz." Die Entwicklung der Unternehmensgruppe bewertet man grundsätzlich positiv.