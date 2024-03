Von Ralf Scherer



Hardheim. Für die Gemeinde Hardheim war der feierliche Appell am Donnerstag auf dem Schlossplatz ein doppelter Grund zur Freude: Nach anstrengenden Monaten im Einsatz in Litauen begrüßten rund 700 Ehrengäste und Zuschauer aus der Bevölkerung die Soldaten des Panzerbataillons 363 vollzählig und wohlbehalten in der Erftalgemeinde.

Um diesem ohnehin