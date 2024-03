Hardheim/Höpfingen. (RNZ) Zum Glasfaserausbau erreichte die Redaktion am Montag folgende Pressemitteilung von Olaf Urban-Rühmeier, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der BBV: "In den letzten Tagen gab es Irritationen hinsichtlich der Qualität der Arbeiten beim Glasfaserausbau in den beiden Gemeinden Hardheim und Höpfingen. Diese sind jetzt weitgehend ausgeräumt.

In Hardheim konnte