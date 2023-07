Hardheim. (jam) Der Triebweg wird voraussichtlich ab Mitte September für sechs Wochen auf Höhe des Krankenhauses voll gesperrt. Das gab Bauamtsleiter Daniel Emmenecker am Montag in der Gemeinderatssitzung bekannt. In diesem Bereich ist schon seit längerem geplant, die Wasserleitungen auszutauschen.

"Das geht nur unter Vollsperrung", bedauerte Emmenecker. Bevor die Arbeiten im Triebweg beginnen, will die Gemeinde zunächst in drei weiteren Bauabschnitten im hinteren Teil des Odenwaldwegs, am Ende des Spessartwegs und im Klingenweg an der Einmündung zum Triebweg die Wasserversorgung sanieren.