David (l.) und Lukas Berberich untersuchen am Donnerstag den Weizen auf einem Feld, das an den eigenen Betrieb in Rütschdorf angrenzt. Der viele Regen der vergangenen Tage hat die Ernte behindert, so dass sogar der stehende Weizen bereits begonnen hat zu keimen. Foto: Janek Mayer