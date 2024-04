Hardheim/Külsheim. (pol) Ein betrunkener 50-Jähriger hat am Sonntagabend bei seiner Fahrt von Hardheim nach Külsheim beinahe mehrere Unfälle verursacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Fahrzeugführern, die der Toyota-Fahrer gefährdet hat.

Gegen 19.30 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass vor ihm ein Toyota Yaris in Schlangenlinien auf der Landesstraße von Hardheim in Richtung Rüdental fuhr. Der 50-Jährige überholte im Kurvenbereich ein Fahrzeug und scherte dann so knapp vor dem Überholten ein, dass dieser eine Vollbremsung machen und in den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im weiteren Fahrtverlauf von Rüdental über Steinfurt bis nach Külsheim fuhr der Toyota teils mit der gesamten Fahrzeugbreite auf der Gegenfahrbahn. Im Bereich zwischen Steinfurt und dem Zigeunerstock überholte der Toyota-Fahrer einen grünen Renault im Kurvenbereich, woraufhin es erneut zu einer gefährlichen Situation kam. In Külsheim traf eine Polizeistreife den 50-Jährigen schließlich mit seinem Fahrzeug an.

Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille anzeigte, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Geschädigte oder Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.