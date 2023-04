Hardheim. (jam) An der Hardheimer Kreuzung, an der die Würzburger, Walldürner und Wertheimer Straße aufeinandertreffen, sind Rückstaus bereits an normalen Tagen keine Seltenheit. Wenn dann die ohnehin schon enge Fahrbahn der B27 halbseitig gesperrt ist wie am Dienstag und Mittwoch, bilden sich noch längere Schlangen.

Doch bereits ab Donnerstag können Verkehrsteilnehmer aufatmen: Die Firma Tomac hat das Loch am Mittwochabend wieder geschlossen. Die halbseitige Sperrung war nötig geworden, um bei einem Neukunden der Walldürner Stadtwerke den Gashausanschluss zu verlegen.