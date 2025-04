Hardheim-Höpfingen. (adb) Respektloser geht es kaum – angesichts solcher Schändungen verliert der "heilige Ort" seine Heiligkeit: Am Wochenende trieben Vandalen ihr Unheil in verschiedenen Gotteshäusern der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland.

Erschüttert teilte Gemeindereferentin Claudia Beger der Rhein-Neckar-Zeitung mit, dass in der Josefskapelle an der B27 der Opferstock aufgebrochen wurde. In Schweinberg brachen Unbekannte die Stuckverzierungen am Hochaltar ab und warfen sie auf den Boden. Zusätzlich brachen sie hier ebenfalls den Opferstock auf und ließen Zigarettenstummel liegen.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Beger appelliert an alle Gläubigen, häufiger in Kirchen zu schauen: "Das schreckt vielleicht mögliche Vandalen ab und führt möglicherweise zu kleinen Begegnungen mit Gott."