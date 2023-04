Hardheim. (adb) Vor einem erneuten Pächterwechsel steht der 2002 eröffnete, bis vergangenen Oktober von Christine Langer und Franz Flick geführte "Grillpavillon" in Hardheims Ortsmitte: Aktuell befindet sich das Objekt in einem bekannten Online-Kleinanzeigenportal.

Seitens der Gemeinde Hardheim, in deren Besitz sich das Gebäude befindet, war zu hören, dass in der Tat ein Nachfolger für Familie Link gesucht werde. Man hoffe, so die Gemeinde, auf eine "möglichst zeitnahe Lösung".