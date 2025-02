Hardheim. (adb) Lothar Boländer ist tot. Der als Buchautor und vor allem durch seinen sogar im Fernsehen bundesweit vorgestellten "1-Minuten-Körper-Check" sowie als Drachenflieger bekannt gewordene Wahl-Hardheimer starb am vergangenen Wochenende im gesegneten Alter von fast 95 Jahren.

Geboren wurde er am 13. Juni 1930 im thüringischen Weimar, wo er mit einem Bruder aufwuchs. Nach den Aufständen in der noch jungen DDR verließ er seine Heimat im Sommer 1953. In Westdeutschland stellte sich rasch beruflicher Erfolg ein: Nach kaufmännischen Tätigkeiten beim Versandhaus Neckermann zog Lothar Boländer als selbstständiger Handelsvertreter für Dampfsysteme, Luftsprudelbäder und Massagesessel durch Messehallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit 48 Jahren richtete Lothar Boländer sein Leben neu aus: Nach einem schweren Gesundheitszusammenbruch begann er damit, seinen Körper neu zu entdecken. Zunächst fand er im Drachenfliegen – noch mit 79 Jahren stieg er in die Luft – ein neues Hobby, ehe er 1983 das "Bodensee-Schifferpatent" zum Führen von Segelbooten ablegte und 1986 erstmals als Fluglehrer tätig war.

In dieser Zeit kam Boländer, der früher in Hanau und später im hessischen Lützelbach gelebt hatte, erstmals nach Hardheim – über Flugunterricht beim "Club für Drachenflugsport", der ihn zwischenzeitlich zum Ehrenmitglied ernannt hatte.

In der Erftalgemeinde, in der er 2006 eine Hochhauswohnung bezog, kam es freilich zu zwei besonderen Begegnungen, die seinen Lebensweg maßgeblich prägen sollten: Zum einen lernte er seine bereits vor einigen Jahren verstorbene Lebensgefährtin Inge Kunert kennen, zum anderen traf er auf den früheren Realschulrektor Hermann Wawatschek, der ihm zum persönlichen Trainer und treuen Freund wurde. Gemeinsam absolvierten sie unzählige Male das Sportabzeichen.

Damit nicht genug: Über die Jahre entwickelte Boländer den "1-Minuten-Körper-Check", der über seinen Auftritt in einer ZDF-Fernsehsendung im Sommer 2008 und besonders in Buchform größere Verbreitung fand. 2018 wurde die 18. Auflage des Buches "Der 1-Minuten-Körper-Check – Fitness und Verjüngung für Millionen" gedruckt, nachdem es zwischenzeitlich vergriffen war.

Fit und vital war er bis zuletzt, dabei stets positiver Ausstrahlung und in mitreißender Art lebensfroh: Lothar Boländer war ein besonderer Zeitgenosse, der seinem Umfeld immer respektvoll, offenherzig und mit guten Ratschlägen begegnete – ganz besonders – aber nicht nur – in Sachen Fitness und Gesundheit.