Hardheim. (jam) Der Glasfaserausbau in der Kerngemeinde Hardheim soll in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Das hat Bürgermeister Stefan Grimm am Montag in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Ihm zufolge sind bereits "Leute der BBV unterwegs, um an den Haustüren zu klingeln und nachzufragen, ob man noch einen Vertrag abschließen möchte" – obwohl die Bevölkerung noch gar nicht