Hardheim. (jam) Der Hardheimer Gemeinderat hat am Montag trotz finanzieller Schwierigkeiten aufkommensneutrale Hebesätze beschlossen. Das heißt, die Gemeinde will im kommenden Jahr unter der neuen Berechnungsmethode für die Grundsteuer exakt so viel Geld einnehmen wie im laufenden Jahr. Laut der Kämmerei gelingt das mit dem Hebesatz 400 v. H. für die Grundsteuer A und dem Hebesatz 550 v. H.

