Von Adrian Brosch

Hardheim. Obgleich der Schulhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums dieses Jahr nicht zur Verfügung stand und sich das Feiern auf den Schlossplatz beschränkte: Das Hardheimer Sommerfest machte am Wochenende seinem Namen alle Ehre, angefangen bei den Temperaturen – um die 30 Grad Celsius waren Standard – bis hin zur typischen Stimmung, die objektiv kaum in Worte zu fassen ist.

Das muss man (nicht nur) als Hardheimer einfach erlebt haben, um es fühlen zu können – das Sommerfest ist ein großes Gefühl für sich.

Rockige Livemusik brachte die Band „Crunchem“ auf die Bühne. Foto: Adrian Brosch

"Gemeinsam feiern, lachen und fröhlich sein"

Das brachte schon BdS-Vorsitzender Elmar Günther zur Sprache, als am Freitag das Bierfass angezapft wurde: Er betonte den hohen Wert des dahinter steckenden Ehrenamts und heizte mit einem zünftigen Trinkspruch als Ode ans "heiß geliebte Krüglein Bier" kräftig ein, ehe er das Sommerfest als "wieder außerordentlich gut gelungen" bezeichnete.

Auch Bürgermeister Stefan Grimm freute sich und dankte allen Mitwirkenden: "Hier kann man gemeinsam feiern, lachen und fröhlich sein." Als der kühle Gerstensaft floss, erfreute die Musikkapelle Bretzingen unter der Leitung ihrer Dirigentin Melanie Ehrenfried das Publikum und eröffnete damit das Musikprogramm, das nichts zu wünschen übrig ließ.

An zwei Abenden gab es allerhand zu hören: Am Freitag luden "RockIt" mit Gute-Laune-Musik zum Mitmachen und Mitsingen ein: Bekannte internationale Hits wie "Sternenhimmel", "Wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff", "Beat It", "99 Luftballons", "Westerland" oder "I Love Rock And Roll" sorgten für beste Stimmung, luden zum Tanzen vor der Bühne ein und erreichten jeden Geschmack.

Schließlich waren Besucher aller Altersklassen da, die miteinander feierten: Hier ließ es sich in bester Gesellschaft und bei netten Gesprächen leben beim einen oder anderen Glas Bier, einem erfrischenden Cocktail, Pommes, Grillwurst oder einem kräftigen Ouzo bei "Mr. Chris".

Auch außerhalb der fünften Jahreszeit in Topform: die Garden der FG „Hordemer Wölf“. Foto: Adrian Brosch

Nicht zu vergessen die zahlreichen Vereine (DLRG Hardheim nebst Förderverein, FG "Hordemer Wölf", Tennisclub Hardheim ) und die kultige Cocktailbar der KjG Hardheim. So ging es bis weit in die Nacht – und kaum waren die Nachtschwärmer und Traumtänzer wieder munter, traf man sich auf dem Sommerfest wieder.

Schließlich wurde am Samstag und Sonntag nicht minder kräftig weitergefeiert, was die Band "Crunchem" auf dem Schlossplatz mit rockiger Livemusik vorantrieb. Am Sonntag erfreute zusätzlich die Trachtenkapelle des Musikvereins Höpfingen, ehe am Abend die Sängerin Denise Naser beste Unterhaltung gewährte.

Einen Blick wert war auch das Rahmenprogramm: Der ökumenische Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, die bereits im vergangenen Jahr sehenswerte und um zahlreiche weitere Bilder angereicherte Präsentation "Hardheim gestern und heute aus einer anderen Perspektive" von Klaus Rubel in der Erftalhalle als Gruß an das 975-Jahr-Jubiläum Hardheims und die entsprechende Ausstellung des Museumsvereins Erfatal in direkter Nachbarschaft.

Zudem erwiesen sich das Kinderschminken bei der FG "Hordemer Wölf", Bastelarbeiten der Bundeswehr-Patenkompanie SOCC im Alpengarten, ein Spielenachmittag im Pfarrheim, Spielstationen am Feuerwehr-Gerätehaus, ein Flohmarkt, ein geselliger "Singkaffee" des Gesangsvereins "Liederkranz" sowie Auftritte der FG "Hordemer Wölf", des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" und der Kinder- und Jugendschautanzgruppen des SV Gerichtstetten auf der Showbühne als Publikumsmagneten.

Der verkaufsoffene Sonntag in den BdS-Fachgeschäften überzeugte von der Leistungsfähigkeit des lokalen Einzelhandels.

Der Gute-Laune-Mix der Band „RockIt“ animierte das Publikum zum Tanzen und Mitsingen. Foto: Adrian Brosch

Damit verbunden war die Vorfreude auf das nächste Jahr. Nach dem Sommerfest ist schließlich vor dem Sommerfest!