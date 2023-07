Hardheim-Rüdental. (jam) Es war wohl ein Gerätedefekt, der am Sonntag im Rüdentaler Streitweg einen Brand auslöste.

Ein Landwirt hatte gerade Stroh in Rundballen gepresst, als er Rauch bemerkte. Daraufhin steuerte der Fahrer der Presse sein Gehöft an, um den Brand dort zu löschen und den Traktor in Sicherheit zu bringen.

Dabei atmete er Rauchgase ein, so dass er vorsorglich ein Krankenhaus aufsuchen musste. Die Untersuchung ergab jedoch keine Verletzungen.

Den Brand löschte die Hardheimer Feuerwehr. Dazu leerten die Floriansjünger die Presskammer und wässerten das Stroh, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Die Höhe des Sachschadens an der Presse ist unbekannt.