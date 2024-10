Hardheim. (pol/rl) Zu einem Unfall in Gerichtstetten kam es am heutigen Montagnachmittag. Wie die Polizei meldet, sind auf der Gerichtstetter Straße ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen.

Möglicherweise war der Hustenanfall des Nissan-Fahrers die Ursache des Unfalls gegen 15.40 Uhr. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen geriet der Nissan-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Lastwagen.

Der 58 Jahre alte Nissanlenker wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Lastwagen-Fahrer wurde nicht verletzt.

Ort des Geschehens

An beiden Fahrzeugen, sowie an einem am Straßenrand geparkten VW Golf, entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Nach dem Unfall war die Ortsdurchfahrt von Gerichtstetten voll gesperrt.