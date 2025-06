Von Rüdiger Busch

Hainstadt/Hettingen. "Vor Ort sieht man einfach mehr als beim bloßen Blick in die Pläne", sagte Bürgermeister Roland Burger am Mittwochnachmittag im Rathaus in Hainstadt bei der Abschlussbesprechung zur zweiten Radtour im Zuge des Radschulwegplans. Stand bei der ersten Fahrt Anfang April die Kernstadt im Fokus, ging es diesmal in die beiden größten