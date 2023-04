Vor allem soll es darum gehen, persönliches Interesse weiterzugeben und authentisch zu vermitteln. In Beckers Jahrgang fand diese Schulung coronabedingt nur digital statt, was ihrer Meinung nach sehr schade war. Es sei immer interessant, sich mit anderen Auszubildenden auszutauschen, vor allem denen ...

Das Programm dauert genauso lange wie die Ausbildung, also insgesamt drei Jahre. Vor ihren "Einsätzen" als Ausbildungsbotschafterin wird sie in einer speziellen Basisausbildung durch die Handwerkskammer auf ihre Besuche in den Schulklassen vorbereitet. Dabei lernen die Auszubildenden zum Beispiel, wie eine ansprechende Powerpoint-Präsentation gestaltet wird oder wie man Vorträge spannend und knapp hält.

Wenn die eigenen Hände was schaffen

Vom Malerberuf von Jugend an fasziniert

Meistens besucht Becker siebte oder achte Klassen. Sie war mit der Handwerkskammer auch schon in der Realschule Eberbach und hat dort ihr Handwerk beworben. Wichtig bei ihren Vorträgen sei es, die Schülerinnen und Schüler durch eine praktische Übung mit einzubeziehen: "Die Schüler sind schnell gelangweilt", sagt die junge Botschafterin, "da muss man mit einer knackigen Präsentation und einer praktischen Übung einen guten Eindruck hinterlassen". Es ginge darum, kurz und knapp zu erzählen, wie der Berufsalltag – vor allem aber die Ausbildung – aussieht.

Darüber hinaus repräsentiert die junge Frau ihren Berufsstand. Zusammen mit der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald besucht sie als Ausbildungsbotschafterin Schulen und Ausbildungsmessen, um über den Beruf und die Ausbildung zu berichten. Ziel ist es, den Schülern – als den möglicherweise künftigen Auszubildenden – einen realistischen Einblick in den Berufs- und Ausbildungsalltag zu geben und sie im besten Fall für einen handwerklichen Beruf zu begeistern. Gerade in Anbetracht des Fachkräftemangels sei diese Art von Werben um junge Menschen essenziell für handwerkliche Betriebe, teilt Marina Litterscheidt von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit.

Haag. Paula Becker steht mit 25 Jahren kurz vor ihrem zweiten Lehrabschluss. Die gelernte Köchin hat sich nämlich vor drei Jahren dazu entschieden, eine weitere Ausbildung zu beginnen: zur Malerin. Das Interesse daran hatte ihr jetziger Chef, Malermeister Joachim Gärtner, bei ihr geweckt, als sein Team in ihrem Elternhaus gearbeitet hatte. Nun büffelt die 25-Jährige schon für ihre theoretischen Abschlussprüfungen Mitte Mai.

Von Alissa de Robillard

Schon 28 Prozent Frauen

Besonders als junge Frau in einem sogenannten Männerberuf sei es nicht immer einfach, meint Becker. Da sei es ganz nett, auch andere Frauen kennenzulernen und über eigene Erfahrungen zu berichten. Durchschnittlich liegt das Verhältnis zwischen Frauen und Männern nach Angaben von Litterscheidt bei ungefähr 28 Prozent Frauen zu 72 Prozent Männern. Das seien fast zehn Prozent mehr Frauen als 2019. Auf die Frage, ob es besonders schwierig sei, als junge Frau in einem sogenannten Männerberuf zu arbeiten, zögert die 25-Jährige kurz: "Man muss schon der Typ dafür sein", gesteht sie. Es sei harte körperliche Arbeit, bei der gerade Frauen schnell an ihre körperliche Grenzen stoßen würden. Auch ihr Chef Joachim Gärtner ist der Meinung, dass es für Frauen in diesem Berufsfeld schwieriger ist. "Eigentlich nehme ich keine weiblichen Lehrlinge", sagt er. Aber Paula hätte durch ihre erste Ausbildung als Köchin schon bewiesen, dass sie lange stehen könne und "hart im Nehmen" sei.

Ihre Tätigkeit als Ausbildungsbotschafterin erschwere aber den Arbeitsalltag nach Meinung Gärtners ein bisschen. Seine Frau Ute hatte Becker als Ausbildungsbotschafterin vorgeschlagen, und die Auszubildende konnte sich auf Anhieb für die zusätzliche Tätigkeit begeistern lassen. Mit den zehn anderen Auszubildenden – darunter vielleicht zwei Frauen – hat sie am Basisseminar teilgenommen und anschließend einen eigenen Vortrag konzipiert.

Nun hapere es ab und an ein wenig an der Koordination der Arbeitsaufträge, so der Maler- und Lackiermeister. Da die Auszubildende für die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Mannheim freigestellt werden müssen, würden sie auf den Baustellen fehlen. Je nachdem, wie weit die Schule entfernt ist, sei Becker einen halben oder sogar ganzen Tag unterwegs. Außerdem würden die Anfragen für Schuleinsätze teilweise sehr kurzfristig kommen, sagt auch die Ausbildungsbotschafterin. Daher sei es schwierig, zwei Aufgaben – die tägliche Arbeit und die Vorträge – unter einen Hut zu bekommen.

Um nach den Schulbesuchen einen positiven und bleibenden Eindruck zu hinterlassen, versucht Becker, möglichst nach ihrem Vortrag noch eine praktische Übung anzubieten. Wenn es die Zeit hergibt, könnten sich die potenziellen Auszubildenden beispielsweise am Schablonieren ausprobieren. Auch Becker selbst entdeckt während ihrer Ausbildung immer wieder neue Arbeitsbereiche. Erst vor Kurzem hat sie das Dämmen für sich entdeckt. "Das zeigt, wie vielfältig dieser Beruf ist", sagt Becker.

Auch Gärtner wirbt für sein Handwerk: "Die Kunden freuen sich immer, wenn die Maler kommen. Denn das bedeutet: Die Renovierungsarbeiten nähern sich dem Ende zu." Natürlich sei es ein harter Beruf, wie vieles im Handwerk. Es sei aber auch eine abwechslungsreiche und vielseitige Arbeit, die erfülle, betont der Meister.

Wie die Zukunft der jungen Malerin aussieht, sei noch nicht in Stein gemeißelt. Jetzt gelte es erst einmal, die theoretische und praktische Abschlussprüfung zu bestehen.

Den Meister zu machen, käme für sie durchaus infrage, sagt Becker. Sie wolle jedoch erst einmal ein wenig arbeiten und Erfahrung sammeln. Auch Malermeister Gärtner unterstützt sie in ihrer Entscheidung: "Wir werden ihr auf jeden Fall anbieten, bei uns im Betrieb weiterzumachen."

Mit den kommenden Abschlussprüfungen sucht die Handwerkskammer Mannheim nun wieder neue Auszubildende, die für ihr Berufsfeld brennen und dieses repräsentieren wollen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es immens wichtig, mit positiven Beispielen voranzugehen und junge Menschen ans Handwerk auch durch praktische Übungen schon in der Schule ans Handwerk heranzuführen.