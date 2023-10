Tiefenbach. (cao) Für rund 63 Millionen Menschen in Deutschland gehört das Smartphone zum festen Bestandteil des Lebens, ist Telefon und Terminkalender, Fitnesstracker, Unterhaltungselektronik und Nachrichtenquelle zugleich. Vorausgesetzt, man hat Empfang. Auf eine flächendeckende Netzabdeckung wartet man hierzulande auch 2023 noch – vor allem in ländlich geprägten Gegenden.

In Tiefenbach hat das Warten in absehbarer Zeit nun ein Ende. Ein bisschen Geduld ist zwar noch gefragt, aber Mitte 2025 will die Telekom dort endlich das Funkloch stopfen und einen neuen Mobilfunk-Mast in dem Gundelsheimer Stadtteil in Betrieb nehmen, für 5G und "volle Balken" auf dem Handydisplay sorgen.

Bereits im November 2021 hatte der Gemeinderat dem Bau eines 25,17 Meter hohen Mastes zugestimmt. Nach Diskussionen über Standort und Energieversorgen war das Gremium schließlich einstimmig der Empfehlung des Ortschaftsrates gefolgt.

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, will die Telekom mit der Errichtung des Mobilfunk-Mastes am Ortsrand Richtung Bernbrunn im zweiten Quartal 2024 beginnen. Erst wenn die Stahlkonstruktion steht, kann die Installation der nötigen Infrastruktur erfolgen. "Für diesen Aufbau und die Konfiguration der Systemtechnik sowie die eigentliche Netzintegration rechnet die Deutsche Telekom mit etwa sechs bis neun Monaten", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Anlage "im ersten oder zweiten Quartal 2025 in Betrieb gehen kann".

Dass in der Sache aktuell ein Klageverfahren läuft, davon zeigt sich der Netzbetreiber unbeeindruckt. Da sich das Verfahren "ausschließlich auf die feste Berücksichtigung der Standortbescheinigung bei Erstinbetriebnahme" und "nicht auf das Bauvorhaben an sich bezieht", halte die Telekom laut Stadtverwaltung an den Plänen fest. "Ausschlaggebend dafür ist auch die Notwendigkeit, die Mobilfunkversorgung in Tiefenbach zu verbessern."

Info: Ab einer gewissen Sendeleistung sind Standortbescheinigungen für den Betrieb von Sendeanlagen Pflicht. Sie dienen als Nachweis, dass die Begrenzung der elektromagnetischen Felder eingehalten wird.