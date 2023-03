Hochsensibilität ist keine Krankheit und keine psychische Störung. Das zu betonen, ist Lang und Lorenz sehr wichtig. Hunderte Male wurden die beiden in ihrem Leben schon mit Sätzen wie "Du bis aber empfindlich" oder "Nimm dir doch nicht immer alles so zu Herzen" konfrontiert. Ihre Besonderheit aber sei keine subjektive Befindlichkeit, keine Einbildung, sondern vielmehr ein Persönlichkeitsmerkmal, ein Wesenszug, "eine nachweisbare Veranlagung der neurobiologischen Beschaffenheit in unserem Gehirn", verdeutlicht Lorenz. Vergleichbar etwa mit ADHS.

Birgit Lang und Karin Lorenz sind hochsensibel. "Solche Ereignisse wie heute hinterlassen immer Spuren", sagt Lorenz zu Beginn des Gesprächs. "Ich weiß ja nicht, was jetzt gleich geschieht. Immer, wenn wir in neue Situationen kommen, stecken wir das nicht so einfach weg wie andere Menschen", versucht sie zu erklären, was es bedeutet, mit Hochsensibilität zu leben. "Mir wird dieses Treffen noch Tage durch den Kopf gehen; ich weiß später noch genau, wie sich alles um mich herum angefühlt hat."

Gundelsheim. Manche knirschen mit den Zähnen. Andere wippen mit dem Beim, tippeln mit den Fingern auf dem Tisch oder sehnen sich schon nach der nächsten Zigarette. Bei Birgit Lang und Karin Lorenz ist das anders. "Nach außen hin ist man ganz ruhig, aber drinnen tobt ein Sturm", erzählen die beiden Frauen, was mit ihnen passiert, wenn sie unter Stress geraten. Oft reicht dafür schon ein lautes Geräusch, ein heller Sonnenstrahl am Frühstückstisch, ein spezieller Geruch oder ein paar Minuten Fernsehen. Die Folgen reichen von Erschöpfung über Zittern, Migräne und Übelkeit bis hin zu Herzrhythmusstörungen.

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Manche knirschen mit den Zähnen. Andere wippen mit dem Beim, tippeln mit den Fingern auf dem Tisch oder sehnen sich schon nach der nächsten Zigarette. Bei Birgit Lang und Karin Lorenz ist das anders. "Nach außen hin ist man ganz ruhig, aber drinnen tobt ein Sturm", erzählen die beiden Frauen, was mit ihnen passiert, wenn sie unter Stress geraten. Oft reicht dafür schon ein lautes Geräusch, ein heller Sonnenstrahl am Frühstückstisch, ein spezieller Geruch oder ein paar Minuten Fernsehen. Die Folgen reichen von Erschöpfung über Zittern, Migräne und Übelkeit bis hin zu Herzrhythmusstörungen.

Birgit Lang und Karin Lorenz sind hochsensibel. "Solche Ereignisse wie heute hinterlassen immer Spuren", sagt Lorenz zu Beginn des Gesprächs. "Ich weiß ja nicht, was jetzt gleich geschieht. Immer, wenn wir in neue Situationen kommen, stecken wir das nicht so einfach weg wie andere Menschen", versucht sie zu erklären, was es bedeutet, mit Hochsensibilität zu leben. "Mir wird dieses Treffen noch Tage durch den Kopf gehen; ich weiß später noch genau, wie sich alles um mich herum angefühlt hat."

Das Gedankenkarussell von hochsensiblen Menschen kommt nie zum Stillstand. Stetig angetrieben von unzähligen ungefilterten Sinneseindrücken, ist Ruhe und Gelassenheit kaum möglich. "Mehr als ein Termin am Tag geht gar nicht. Wir brauchen lange, um uns danach zu regenerieren", sagt Lang. "Morgen mache ich überhaupt nichts", ergänzt Lorenz.

Trotz der damit verbundenen Belastung suchen die beiden Frauen die Öffentlichkeit. Sie wollen mehr Aufmerksamkeit für das Thema Hochsensibilität herstellen und mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Oft bleibe die Veranlagung unerkannt, "durch Nicht-Wissen oder Anpassung im Alltag", sagen die beiden und warnen: "bis es dann irgendwann nicht mehr geht, der Körper nicht mehr mitmacht".

Auch interessant Neckar-Odenwald-Kreis: Sie helfen bei der Pflegebürokratie

Hochsensibilität ist keine Krankheit und keine psychische Störung. Das zu betonen, ist Lang und Lorenz sehr wichtig. Hunderte Male wurden die beiden in ihrem Leben schon mit Sätzen wie "Du bis aber empfindlich" oder "Nimm dir doch nicht immer alles so zu Herzen" konfrontiert. Ihre Besonderheit aber sei keine subjektive Befindlichkeit, keine Einbildung, sondern vielmehr ein Persönlichkeitsmerkmal, ein Wesenszug, "eine nachweisbare Veranlagung der neurobiologischen Beschaffenheit in unserem Gehirn", verdeutlicht Lorenz. Vergleichbar etwa mit ADHS.

Auch hochsensible Menschen haben eine verstärkte Wahrnehmung ihrer Umwelt, sind allerdings eher intro- statt extrovertiert. Sie reagieren empfindlich auf äußere Reize, haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, und leiden oft unter ihrem Perfektionismus. "Wir sind sehr emphatisch und wollen immer allen gerecht werden", sagt Lang. Selbst fühle man sich aber oft schutzlos und den eigenen Emotionen hilflos ausgeliefert.

Gewaltdarstellungen im Fernsehen können sich weder Lang noch Lorenz anschauen – viel zu schnell würde das zur Schau gestellte Leid dann auch in ihnen aufflammen. "Nachrichten höre ich nur einmal am Tag, nur das Nötigste, damit ich über das Wichtigste informiert bin", erzählt Lang. Wenn sie das Radio dann wieder abstelle, blende sie das Gehörte meist sofort wieder aus. Ansonsten wäre ihr Stresspegel schnell überschritten.

Sehr belastend seien die vergangenen Jahre für sie gewesen, erinnern sich die beiden Frauen an die vielen Ungewissheiten zu Beginn der Corona-Pandemie und sprechen erschüttert über den Krieg in der Ukraine. Schon wenn sie sich über die vielen Katastrophen in der Welt unterhalten, schüttet ihr Körper das Stresshormon Cortisol aus. "Der Cortisolspiegel im Blut ist bei hochsensiblen Menschen generell erhöht. Kommt dann nur noch eine Kleinigkeit hinzu, wird es schnell heftig", erklärt Lang. Wichtig sei, eigene Strategien zu finden, um sich permanent wieder runterbringen zu können.

Erst vor einem Jahr ist der Gundelsheimerin klar geworden, was anders bei ihr ist. 27 Jahre leitete Lang ihr eigenes Tanzstudio in der Stadt, bekämpfte ihre unentdeckte Hochsensibilität mit Kopfschmerztabletten und biss sich irgendwie durch den von Stress geplagten Alltag durch.

Bis der Burn-out kam und sie so wenig Kraft übrig hatte, dass sie kaum mehr Essen konnte. "Da habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen." Bis sie einen Arzt gefunden hatte, der die richtige Diagnose Hochsensibilität bei ihr erkannte, brauchte es einen langen Leidensweg. Die Erkenntnis hat ihr ungemein geholfen.

Über einen VHS-Vortrag lernte sie schließlich Karin Lorenz aus Etzlenswenden kennen, die seit Jahren über das Thema Hochsensibilität referiert und Betroffene berät. Intensiv tauschten sich die beiden Frauen aus und kamen schließlich zu dem Schluss, dass vor allem das gemeinsame Gespräch bei der Stressbewältigung hilft.

"Man spricht über Strategien zur Bewältigung, gibt sich Tipps, fühlt sich nicht alleine", sagen die beiden, die nun Gesprächskreise in der Region initiieren wollen. In Heilbronn haben sie schon einen Raum für Treffen gefunden, in Gundelsheim sind sie mit der evangelischen Gemeinde in Kontakt. 25 Frauen mit ähnlichen Schicksalen haben sich bereits bei ihnen gemeldet.

Info: Wer mit Birgit Lang und Karin Lorenz in Kontakt treten möchte, kann das per E-Mail an birgit.lang63@gmail.com oder karin.liebedeinleben@gmx.de tun.