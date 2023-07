Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Die letzte Sitzung vor der Sommerpause hatte es noch einmal in sich: 24 Tagesordnungspunkte führten die Gundelsheimer Gemeinderäte am Mittwochabend quer durch die Kommunalpolitik – von der Bedarfsplanung in den Kindergärten bis hin zur Neugestaltung des Gundelsheimer Friedhofs. Vier Stunden lang wurde öffentlich debattiert, am längsten