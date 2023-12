Von Stephanie Kern

Neckarelz. Eine Woche Deko-Queen ist vorbei – und seit Freitagnachmittag darf Sandra Gründlinger nun auch endlich offen reden. Die 40-Jährige machte bei der TV-Sendung "Guidos Deko Queen" mit.

In dem Format treten wöchentlich fünf Hobby-Deko-Spezialistinnen und -Spezialisten gegeneinander an, um "Deko Queen" zu werden. Dazu müssen sie einen Raum umgestalten – und zwar nach einem Motto. "Bei uns war neben dem Motto auch das Zimmer vorgegeben", eine Besonderheit, wie Sandra Gründlinger erzählte. Im Mai wurde zwei Tage lang gedreht, am vergangenen Montag lief die Sendung nun bei Vox. Am Ende erhielt die Neckarelzerin 27 Punkte von ihren Konkurrentinnen, sieben Punkte kamen noch von Guido Maria Kretschmer dazu.

Gründlinger musste ihr Wohnzimmer umgestalten, das Motto lautete "purple rain" und die Trendfarben waren flieder und gelb. "Das war natürlich erst mal ein Schock." Auch im Hinblick auf den Ehemann. "Gelb wie bei Dortmund, dabei ist er doch Bayern-Fan ..." Mit der Farbkombi habe sie außerdem nicht gerechnet. Inzwischen haben sich aber alle Familienmitglieder an das neue Wohnzimmer und den lila Kamin gewöhnt. "Ich hätte es nicht so gemacht, aber uns gefällt es inzwischen sehr gut." In der Woche von Sandra Gründlinger musste jede Kandidatin ein anderes Zimmer und mit anderem Untermotto umgestalten. Gewonnen hat am Ende die Mittwochs-Kandidatin.

Sie hatte ihren Flur in pastellfarben umgestaltet, sogar lila Sessel gefunden. "Da hat einfach alles gestimmt", sagt Gründlinger. Sie selbst ist auch alles andere als enttäuscht über die Punkte oder den vierten Platz. "Ich habe ein neues Wohnzimmer, tolle Leute kennengelernt und Guido getroffen – was will man mehr?" Ein bisschen was geändert hat sich in Sandra Gründlingers Wohnzimmer nach den Dreharbeiten doch noch: Eine neue Couch wurde gekauft. Denn die Kandidatinnen haben für die Umgestaltung nur 2500 Euro zur Verfügung. "Die waren für unser doppelt genutztes Wohn- und Esszimmer doch ein bisschen knapp", so die Neckarelzerin. Ihr Fazit hat sie schon vor einer Woche gezogen: "Es hat total Spaß gemacht und ich würde immer wieder mitmachen."