Buchen. (vs) Nun dürfen die international bekannten Buchener Streetdancer "Next Level" das seit Monaten gehütete Geheimnis lüften: Im Juni nahmen sie in Madrid bei der spanischen Casting-Show "Got Talent España" teil und begeisterten erneut – wie zwei Jahre zuvor – die vierköpfige spanische Jury sowie das Publikum. "Next Level" stand voller freudiger Spannung auf der Bühne und hörte sich die Jurybewertung in Spanisch an.

Da "Next Level" mit Nico Steiner einen spanisch sprechenden Tänzer hat, übersetzte er das von der Jury Gesagte auf der Bühne. So urteilte der spanische Komiker Florentino Fernández: "Ich bin ein großer Fan von Gruppen-Choreografien, und es stimmt, dass es einen großen Unterschied zwischen eurer und der von anderen gibt, die ich seit vielen Jahren gesehen habe. Die Energie und euer Auftreten sind für mich brillant."

Und die spanische Schauspielerin Paula Echevarría meinte: "Ich habe euch absolut kein ,aber’ zu geben. Mir hat alles gefallen, von Anfang bis Ende!" Edurne, eine spanische Popsängerin und Schauspielerin, fügte hinzu: "Beeindruckend! ,Next Level‘ hat gerade wieder gezeigt, dass sie zu den besten Tänzern gehören, die bei ,Got Talent‘ zu sehen waren!" Risto Mejide, spanischer Autor und TV-Moderator, hatte einen musikalischen "Hammer" parat: "Falls ihr weiterkommt, schlage ich vor, dass ihr etwas auf einen von euren Landsmännern tanzt: Johann Sebastian Bach." Choreograf Kevin Sauer meinte dazu selbstbewusst am Mikro: "No problem".

Santi Millán, spanischer Schauspieler und Moderator der Show, meinte: "Sehr gut! Sehr, sehr gut! Deutsche Präzision, Technik, Ausführung."

Bei der Showbewertung votierte die Jury – begleitet von einem jubelnden Publikum im voll besetzten "Nuevo Teatro Apolo" – viermal mit "Ja". Die Freude war daraufhin riesig.

Mit dieser Jury-Entscheidung ist das Halbfinale in Reichweite. Ob sie es geschafft haben, wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Auf ihrem Instagram-Account @nextlevel.dancecrew findet man stets aktuelle Ereignisse. Wer möchte, kann sich auf Youtube den Showauftritt in Madrid ansehen.