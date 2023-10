Götzingen. (jm) Die Jahreshauptversammlung des Rallye-Speed-Teams (RST) Götzingen, die durch den Vorsitzenden Karl Hanifel eröffnet wurde, war geprägt durch ihre spärliche Resonanz, kombiniert mit dem nachlassenden Interesse am Vereinsgeschehen ganz allgemein, das vielfach bei Vereinen zu registrieren ist.

Die aufgrund von Terminüberschneidung verhinderte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sowie ihr Stellvertreter Jürgen Türschel übermittelten der Versammlung ihre Grüße. Daniela Gramlich bedankte sich bei dem Verein und seinen Mitgliedern für das jahrelange Engagement im Ehrenamt und den damit erbrachten Beitrag zur Bereicherung des Dorfgeschehens.

In ihrem Tätigkeitsbericht verwies Schriftwartin Veronika Leist auf die unübersehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch beim RST hinterließ dies deutliche Spuren, vieles, das in den letzten vier Jahren geplant war, konnte nicht ausgeführt werden.

Sie informierte über das obligatorische Geschehen im Verein und erwähnte als bemerkenswerte Aktivitäten Beispiele wie die Spende einer Sitzgruppe für die Grünfläche bei der Freizeitanlage "Fitness am See" beim Nächstweiher sowie die Unterstützung einer bei der Flutkatastrophe schwer betroffenen Familie im Ahrtal mit Wurzeln in Götzingen.

Den Finanzbericht präsentierte Kassenwart Gerd Leist, dem die Prüfer Karl Heß und Willi Holderbach eine einwandfreie Geschäftsführung bestätigten.

Bei der anschließenden Neuwahl wurde die amtierende Vorstandschaft bei ausnahmslos einstimmigen Voten erneut bestätigt: Vorsitzender Karl Hanifel, stellvertretender Vorsitzender Manfred Herkert, Schriftführerin Veronika Leist, Kassenwart Gerd Leist, Sportwart Wilfried Rösch sowie als Beisitzer Petra Hornung, Thomas Egenberger und Werner Hasselbach.

Im weiteren Verlauf der Versammlung ging der alte und neue Vorsitzende auf die jüngere Entwicklung und die leider wenig erfreuliche Situation des Vereins ein. Er führte aus, dass man sich im Vorstandsgremium nach eingehender Beratung der Lage und der sich darbietenden Möglichkeiten schweren Herzens dazu entschlossen habe, die Auflösung des RST in Erwägung zu ziehen. Ein entsprechender Beschluss setze allerdings die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder voraus.

Da der Vorschlag nach ausführlicher Diskussion die Zustimmung aller elf anwesenden Mitglieder fand, soll nun die Vereinsauflösung in Angriff genommen werden. Die Vorstandschaft wird die nötigen Schritte in die Wege leiten. Auch über Möglichkeiten der Weitergabe des Vereinsvermögens und -inventars wurden Überlegungen angestellt.

Mit dem Hinweis, dass die Mitglieder über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden gehalten werden, sowie dem Dank für die Teilnahme an der Versammlung und das Verständnis für die Notwendigkeit des nach fast 50-jähriger Vereinsaktivität nicht leicht fallenden Schrittes zur Auflösung des 1974 gegründeten Vereins beschloss Karl Hanifel mit gewisser Wehmut die Versammlung.