Hardheim. (jam) Die aktuelle Sperrung des Triebwegs treibt so manchen Hardheimer auf die Barrikaden. Während der ein oder andere bereits eine kreative, aber illegale Lösung für das Problem gefunden hat, machen andere vor allem in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft. Tatsächlich ist die wichtige Verkehrsader am Krankenhaus zuletzt ungewöhnlich häufig und lange unpassierbar.

War sie im Januar 2019 für den Einbau der Module im Zuge der Krankenhauserweiterung nur für eine Woche gesperrt, dauerte es im Vorjahr gleich mehrere Monate, bis das Energieversorgungsunternehmen MVV einen Schoner an der dortigen Gashochdruckstation ausgewechselt hatte. Nach den Gas- stehen nun die Wasserleitungen an. Aktuell ist die Durchfahrt im Triebweg noch für geschätzte zwei Wochen gesperrt. Danach können sich Anwohner aber nur kurz über freie Fahrt zu ihren Häusern freuen, denn bereits ab Mitte September starten die eigentlichen Arbeiten an der Wasserversorgung – und die dauern laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker "mindestens acht Wochen – eher mehr".

Das Hin und Her seit April 2022 lässt sich allerdings nicht der Gemeinde ankreiden. "Nein, wir konnten unsere Maßnahme nicht mit den Arbeiten der MVV im Vorjahr verbinden", betont Emmenecker auf Nachfrage der RNZ. Zwar weiß die Gemeinde ihm zufolge seit knapp zehn Jahren um die Probleme mit der Wasserversorgungsleitung im Triebweg, man habe sich aber "viel zu lange nicht rangetraut". Als Grund nennt er die vielen Versorgungsleitungen im Triebweg, in dem Gas-, Strom- und Wasserleitungen dicht an dicht verlaufen.

Im Triebweg laufen Vorarbeiten für die Sanierung der Wasserversorgung, die ab Mitte September eine mindestens achtwöchige Sperrung der Verkehrsader nach sich zieht. Foto: Janek Mayer

Die lange Verzögerung fällt Emmenecker nun auf die Füße. Er hatte das Projekt 2020 geerbt, als er die leitende Stelle im Bauamt angetreten hatte. Nun muss er viel Erklärarbeit leisten, um aufgebrachte Anlieger zu beruhigen. Denn als die Hardheimer Gemeindeverwaltung die neuerliche Sperrung im Triebweg ankündigte, hagelte es prompt Spott in den sozialen Medien. "[Es] fällt denen immer dann ein, was zu machen, wenn die Straße wieder zu ist", schreibt eine Nutzerin. "Warum kann man das alles nicht auf einmal machen?", fragt eine andere. Ein Dritter verortet das Problem direkt in der Amtsstube: "Hätte man ja bei der Gasleitungsinstandsetzung mitmachen können. Typisch Deutsch." Und mit dem bevorstehenden Ausbau der Breitbandversorgung setzt dieser Facebook-Nutzer sogar noch eins obendrauf: "Wenn die fertig sind, baggert Toni dann auf."

Emmenecker kennt diese Anschuldigungen. Der Bauamtsleiter wird nicht müde zu betonen, dass der Verwaltung die Hände gebunden waren. "Es gab im vergangenen Jahr keine Vorwarnung. Wir haben selbst erst über die Straßensperrung von der Maßnahme der MVV erfahren", erklärt Emmenecker. Vertraglich sei der Energieversorger nicht dazu verpflichtet, solche Reparaturen an den Gasleitungen bei der Gemeinde anzukündigen. So spontan sei es dann unmöglich gewesen, noch eine Firma zu rekrutieren. "Wir reden hier immerhin über ein Bauvolumen von 500.000 Euro."

Tatsächlich hatte sich auf die spätere Ausschreibung für die Sanierung der Wasserleitungen einzig die Walldürner Firma Link gemeldet. Sie hat dementsprechend den Zuschlag erhalten und arbeitet aktuell im Triebweg. Dort verlegen die Arbeiter ein Leerrohr, mit dem sie unter der Gashochdruckleitung queren. "Damit sparen wir später bei der Hauptmaßnahme Zeit ein", ist Daniel Emmenecker überzeugt. Tatsächlich hätte die Firma Link diese Arbeiten wohl genauso gut innerhalb einer einzigen Sperrung erledigen können. Dass auf die aktuelle dreiwöchige Sperrung mit zwei Wochen Verspätung noch einmal eine mindestens achtwöchige folgen soll, liegt unter anderem an der MVV. Die informiert zwar nicht die Gemeinde über ihre Projekte, möchte im Gegenzug aber bei allen Arbeiten in der Nähe der Gashochdruckleitungen involviert sein. Dementsprechend schaut ein Mitarbeiter der MVV aktuell den Arbeitern aus Walldürn genau über die Schultern.

Ein Motorradfahrer ignoriert die Baustelle und fährt auf dem Gehweg am Graben vorbei. Foto: Janek Mayer

Dabei beobachtet er nicht nur, wie die Männer der Firma Link mit ihrem Bagger einen Graben quer über die Straße ziehen, sondern auch den ein oder anderen Verkehrsteilnehmer, der trotz Absperrung und "Durchfahrt verboten"-Schild sein Glück an der Baustelle versucht. Während Autofahrer ihr Unterfangen spätestens beim Anblick des Grabens aufgeben und wenden, wechselt ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen kurzerhand auf den Gehweg und drängt sich an der Baustelle vorbei – sehr zum Unmut der Arbeiter.