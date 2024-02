Adelsheim. (ahn) Für das geplante Pflegeheim der Johannes-Diakonie in der Rittersbrunnenstraße in Adelsheim ist ein weiterer Schritt gemacht: Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Montag einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Pflegeheim Rittersbrunnenstraße". Außerdem vergab das Gremium noch einige Aufträge im Zusammenhang mit dem Pflegeheim. Ebenso wurden die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote