"Damit wäre das Risiko der Stadt bei 600.000 bis 700.000 Euro gelegen", so Günther. Festgelegt war bereits, dass die Stadt die Mehrheit in der Gesellschaft gehabt hätte. "Der Abriss des ...

Der Projektierer, die Firma Pyramis mit Sitz in Münster, hatte zu Beginn mit Landrat Dr. Achim Brötel Kontakt aufgenommen. "Sie suchten einen Standort im Neckar-Odenwald-Kreis, an dem sie in ein Inklusionshotel investieren konnten", so der Walldürner Bürgermeister. Die Wahl des Standorts fiel dann schnell auf Walldürn. Der "Hof Friedlein", der zwischen der Prügelgasse und dem Bettendorfring liegt, erfüllt die Kriterien: Das Areal gehört der Stadt, bietet mit 2600 Quadratmetern viel Platz und liegt in der Nähe zur Innenstadt.

Bereits seit rund eineinhalb Jahren befasste sich die Stadt Walldürn mit dem Projekt. Dabei drang nur wenig an die Öffentlichkeit. Erst in seinem Jahresrückblick drängte Bürgermeister Günther den Gemeinderat zu einer Entscheidung im Frühjahr. Das Gremium hat sich nun in einer nichtöffentlichen Sitzung dagegen entschieden. Nach diesem Beschluss hat der Bürgermeister den Gemeinderat von seiner Schweigepflicht entbunden.

Walldürn. (ankf) Darf sich ein Hotel mit 45 Zimmern im Herzen Walldürns ansiedeln? Darüber hat der Gemeinderat bereits Ende März hinter verschlossener Tür entschieden. Zwei Stimmen waren das Zünglein an der Waage. Sie entschieden, dass kein Inklusionshotel entsteht.

Der Gemeinderat lehnte das Projekt mit knapper Mehrheit ab. "Das ist eine Chance, die wir verpasst haben", bedauert Bürgermeister Markus Günther die Entscheidung des Gremiums. "Der Bedarf nach einem großen Hotel ist da."

Darauf sollte ein Inklusionshotel mit 45 Zimmern, 90 Betten und einem großen Tagungsraum entstehen. "Wir haben im Kreis nur wenig Auswahl für Tagungshotels", erklärt Günther. "Gerade für die großen internationalen Player der Wirtschaft brauchen wir ein Hotel mit vielen Zimmern und einen Tagungsraum." Das Inklusionshotel sollte Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen beschäftigen, hätte Frühstück und Übernachtung angeboten und wäre mit Preisen von 80 bis 85 Euro pro Nacht im Mittelpreissegment gelegen. "Zudem sollte wenig Personal eingesetzt werden, das hätte auch das Risiko minimiert", so Günther.

Um das Projekt vorzustellen, kam der Gemeinderat im Oktober zu einer Klausurtagung zusammen. Dort stellte die Firma Pyramis das Projekt vor. Das Ziel war die Gründung einer Grundstücksverwaltungsgenossenschaft zwischen der Stadt Walldürn und der Firma Pyramis. Die Stadt Walldürn hätte das Grundstück gestellt.

Sowohl Walldürn als auch der Kreis brauchen dringend Hotels. Das wurde auch bei einem Pilgerführertreffen deutlich, das Günther besuchte. "Als wir angedeutet haben, dass so ein Hotel möglicherweise entstehen könnte, waren alle begeistert." Es gebe gerade für die Wallfahrt zu wenig Hotels. "Die Pilger gehen zurück, aber woran liegt das? Im Gespräch hat sich gezeigt, dass es logistisch immer schwieriger wird.

An vielen Punkten der Wallfahrt gibt es kaum Gastronomie oder Hotels. Da müssen wir gegensteuern. Wir müssen unsere Gastronomie und unsere Hotels fördern und halten." Bürgermeister Günther hält das Hotel deshalb für eine Win-Win-Situation für seine Stadt. Das Hotel hätte nur Frühstück angeboten, damit wären die Gäste zum Essen an die Restaurants in der Stadt verwiesen worden.

Doch so weit ist es nicht gekommen. "Es war eine demokratische Entscheidung, der ich mich fügen muss", so Günther. Das Risiko sei dem Gemeinderat zu groß gewesen. Ihm zufolge herrschte im Gemeinderat die Meinung, dass – wenn der Hotelbetreiber insolvent gegangen wäre – die Stadt ihr Grundstück verlieren könnte.

Außerdem vertraten offenbar mehrere Stadträte die Auffassung, dass man die Fläche für wertvollere Investitionen aufsparen sollte. "Man muss aber erst einmal einen anderen Investor finden", wendet Günther ein. Noch dazu gab es im Gemeinderat Befürchtungen, dass das Konzept des Inklusionshotels, ausschließlich Übernachtung und Frühstück anzubieten, nicht funktionieren werde.

"Für mich ist das Thema noch nicht durch", sagte Bürgermeister Markus Günther abschließend. Auch die Firma Pyramis habe das Projekt noch nicht abgeschrieben. "Wir müssen mehr machen für die Hotellerie und für die Gastronomie. Das Projekt war eine Chance für alle."