Von Peter Bayer

Eberbach. Die Frage, wer dem Gemeinderat in den kommenden fünf Jahren angehört, war am späten Abend des 10. Juni beantwortet worden. In der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend wurde nun der vierfache Wechsel vollzogen. Bürgermeister Peter Reichert verabschiedete zwei Gemeinderätinnen und zwei Gemeinderäte und verpflichtete deren Nachfolger und