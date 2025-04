Mudau. (lm) Wenn die Bedarfsplanung der Kindergärten für 2025/26, die Beratung für erneuerbare Energien, die deutliche Erweiterung des Mudauer Gewerbegebiets und vor allem der Neubau des örtlichen Gesundheitszentrums auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung stehen, war zu erwarten, dass im Zuhörerraum jeder Platz besetzt war. Während der Bürgerfragestunde wurde die Schließung des beliebten Minigolfplatzes bei weiterer Öffnung des Kiosks – ohne Terrasse – nicht sehr positiv aufgenommen, doch laut Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger war der Gemeinderat in alle wichtigen Punkte eingeweiht.

Zur Beratung von Punkt 2 waren Petra Haas von der Verrechnungsstelle Walldürn sowie von der Kindergartenleitung Katrin Scholl, Gabriele Mechler und Marina Reer anwesend, die bestätigten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in den Kindergärten Mudau und Schloßau erfüllt wird. Insgesamt werden im Gemeindegebiet 234 Kindergartenplätze und 30 Krippenplätze bereitgestellt. Zum Zeitpunkt der Bedarfsplanung wären im Kindergartenjahr 2025/26 noch 22 Ü3-Plätze und 7 U3-Plätze verfügbar. Im Kindergarten St. Wolfgang gibt es je eine Gruppe mit 25 Plätzen für verlängerte Öffnungszeit, mit 22 Plätzen altersgemischt mit verlängerter Öffnungszeit und mit 10 Plätzen in der Krippengruppe 1. bis 3.Lebensjahr.

In St. Marien sind 137 Kinder in 6 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeiten untergebracht, davon eine Kleingruppe mit nur 12 Plätzen. In der ehemaligen Grundschule und der Orangerie (Container) sind 50 Plätze in 2 Ganztagsgruppen zeitgemischt mit verlängerten Öffnungszeiten und 10 Plätze in der Krippengruppe. Dieser Planung stimmte der Gemeinderat vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsrats der Römisch-katholischen Kirchengemeinde Mudau zu.

Weitere Planungen betreffend der erneuerbaren Energien will das Gremium in professionelle Hände geben, weshalb sich für das Thema Windenergie die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz als Verfahrensbetreuer vorgestellt hatte.

Die Gemeinden sind angehalten, die Weichen für den Ausbau erneuerbarer Energien zu stellen. Deshalb hat die Gemeinde für den Teilregionalplan Windenergie über 860 Hektar Flächen angemeldet, die für Windenergieanlagen infrage kommen können. Darin enthalten sind rund 200 Hektar Flächen in kommunalem Eigentum. Darüber hinaus werden die Freiflächensolaranlagen angegangen, mit dem Solarpark Scheidental als erste großflächige Solaranlage in der Gemeinde durch die EnBW. Für das Thema Windenergie wurde die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz um ein Angebot für die gemeindeeigenen Flächen gebeten, und das Angebot zur Betreuung der Gemeinde in Sachen Windenergie liegt mittlerweile vor. Da die Kommune die meisten Fragen aus eigener Kompetenz nicht beantworten kann, beinhaltet das Angebot u. a.: Erstellen der Angebotsunterlagen, Prüfung und Bewertung der Angebote und Vorschläge für die rechtliche Umsetzung der wirtschaftlichsten Angebote. Diese Leistungen werden zum Preis von 29.500 Euro angeboten und wurden mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Weiterhin bietet die Kommunalberatung an, die wirtschaftlichen und rechtlichen Offerten in einen rechtssicheren Vertragstext zu überführen. Dies wird zum Preis von 11.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer angeboten. Gemeinderat Anton Fleischmann hatte sich auch im Namen von Ortsvorsteherin Tanja Schneider dafür eingesetzt, sich zuerst die Angebote regionaler Projektierer anzuhören, bevor eine solche Entscheidung fällt, vor allem, weil er der Meinung ist, dass der Bereich Kinzert-Schloßau in Sachen Windenergie stark betroffen sein wird. Der Bürgermeister antwortete, dass der Vertrag mit der Kommunalberatung lediglich den Wettbewerb anregen soll, um das Beste für die Gemeinde herauszuholen, was regionale Projektierer nicht ausschließt. Dieser Punkt wurde mit zehn Gegenstimmen abgelehnt.

Ein wichtiges Thema für Mudau ist die Gewerbegebietserweiterung "Stöckig II". 2007 wurde das Ingenieur-Büro Sack & Partner aus Adelsheim mit der Erschließungsplanung beauftragt. Seitdem gab es viele Gespräche, Überlegungen und Abstimmungen mit den zuständigen Behörden und beteiligten Personen. Mittlerweile ist geklärt, wie die Gewerbegebietserschließung auszuführen ist, und seitens der unteren Wasserbehörde liegt nun auch die Wasserrechtliche Genehmigung vor, weshalb die vom Büro bisher erbrachten Leistungen abgerechnet werden konnten.

Gleichzeitig wurden die neu zu beauftragenden Vertragsentwürfe für Honorar und Bauausführung (Straßenbau, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Förderleitung und Löschwasserbehälter) für Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,6 Millionen Euro, die im Haushalt 2025 eingestellt sind, genehmigt.

Als wichtigster Punkt unter den Bauanträgen stand das dreistöckige Gesundheitszentrum auf der Tagesordnung, das durch die Glanz Immobilien GmbH zwischen Allianz und "Leo’s" in direkter Nähe der Bushaltestelle entstehen soll und Raum für Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheke und Gesundheitsvorsorge bieten soll. Dabei sind aktuell sieben Einheiten und 21 Parkplätze geplant, die Gemeinderätin Janina Schwarz als zu gering erachtete. Laut Bürgermeister Dr. Rippberger wird diese Frage jedoch noch von der Baurechtsbehörde geklärt.

Wichtig dürfte noch sein, dass als Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpen und zur Energieunterstützung auf beiden Dächern Fotovoltaik-Anlagen geplant sind. Da eine Sicherung der Gesundheitsvorsorge in Mudau durchaus ein brisantes Thema ist, weil beide ansässigen Hausärzte zum 30. Juni ihre Praxis schließen, war die einstimmige Befürwortung dieses Bauantrags durch das Gremium keine Überraschung.