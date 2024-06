Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Der neue Gemeinderat ist zwar schon gewählt, zu einer letzten inhaltlichen Sitzung trafen sich nun aber noch die bisherigen Ratsmitglieder in Hüffenhardt. Sieben müssen es sein, damit der Rat beschlussfähig ist, und genau diese sieben saßen am Donnerstagabend auch am Ratstisch der Gemeinde. Nicht alle von ihnen werden in der nächsten